Krypto Experte: ADA kann sich in wenigen Wochen vervierfachen

Kryptowährungen springen zum Anfang des Jahres wieder an. Bitcoin tendiert bereits nach drei Tagen rund 3,5 Prozent fester. Derweil kommt noch mehr Momentum bei Altcoins auf. So ist Cardano der stärkste Top 10 Coin und legt um rund 20 Prozent in den letzten drei Tagen zu.

Cardano (ADA) steigt allein um 8 Prozent in den letzten 24 Stunden und überwindet schon die psychologische Kursmarke von 1 US-Dollar. Das Momentum spricht für ADA, relative Stärke wird Anfang 2025 offensichtlich.

Doch ein führender Krypto-Experte sieht noch deutlich mehr Potenzial. Denn trotz einer Bewertung von 14 Milliarden US-Dollar könnte sich ADA in wenigen Wochen vervierfachen.

ADA vor Bull-Run: Steigt Cardano auf 4 US-Dollar?

Der Analyst Ali Martinez verweist in einem neuen Beitrag auf X auf Parallelen zwischen dem aktuellen Kursverlauf von Cardano und dem letzten Marktzyklus. Diese Ähnlichkeit deutet seiner Meinung nach auf eine bevorstehende, signifikante Kursbewegung hin. Ali prognostiziert, dass Cardano innerhalb weniger Wochen auf die Marke von 4 US-Dollar steigen könnte, wenn sich das Muster wiederholt. Natürlich sind derartige Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen - doch die Konstellation wirkt spannend.

Cardano $ADA is shaping up like it did last cycle, making me think a big move is near. A push to $4 might happen within a few weeks!



You don't even have to risk your own capital. Go to @SimpleFXcom via my link https://t.co/GLjkpQvfTT and claim the $5,000 bonus. Thank me later! pic.twitter.com/4XgFpFurlI - Ali (@ali_charts) January 2, 2025

Der Analyst Jesse Olson sieht nämlich ebenfalls ein bullisches Setup für Cardano und identifiziert mehrere technische Indikatoren, die aktuell ein Kaufsignal liefern. Der entscheidende Ausbruch wurde durch einen Schlusskurs über der abwärtsgerichteten Trendlinie und den trendfolgenden Punkten bestätigt. Noch ausstehend seien demnach ein RSI-Kaufsignal und ein MACD-bullisches Crossover, die auf steigendes Momentum hindeuten könnten. Dieses klare Setup zeigt, dass Cardano Anzeichen für einen Trendwechsel aufweist. Auch kurzfristig finden sich hier Anleger tendenziell auf der Käuferseite wieder.

PENDING buy signal on Cardano.

• Candle close above downward trend line

• Candle close above trending dots



Lagging but could be soon:

• RSI buy signal

• MACD bullish crossover https://t.co/yqTjcrYsGA pic.twitter.com/hk45gGHlZz - Jesse Olson (@JesseOlson) January 2, 2025

Cardano Alternative: Ist Meme Index der beste Presale für 2025?

Cardano ist als Top 10 Kryptowährung natürlich mehr Basis-Investment denn spekulativer Low-Cap-Coin. In den Fokus der Anleger rückte in den vergangenen Tagen Meme Index. Denn der Presale könnte von einem zentralen Narrativ für 2025 profitieren.

Der Meme Index (MEMEX) bietet im potenziellen Meme-Coin-Superzyklus 2025 eine attraktive Möglichkeit, vom boomenden Markt zu profitieren. Durch vier spezialisierte Indizes ermöglicht MEMEX Zugang zu etablierten und spekulativen Coins, abgestimmt auf unterschiedliche Risikoprofile. Dezentrale Governance erlaubt Token-Inhabern, die Zusammensetzung aktiv mitzugestalten, wodurch Flexibilität und Marktanpassung gewährleistet sind. Der Presale zeigt mit einem Raising Capital von 1,5 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen das Momentum.

In einem dynamischen Superzyklus hebt sich der Meme Index (MEMEX) als innovatives Projekt hervor, das Struktur und Diversifikation in einen traditionell chaotischen Sektor bringt. MEMEX ermöglicht durch spezialisierte Indizes einen strukturierten Zugang zum Meme-Coin-Markt, der auf ein Gesamtvolumen von über 120 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Mit vier verschiedenen Indizes bietet MEMEX Anlegern die Möglichkeit, zwischen risikoarmen und hochvolatilen Investmentoptionen zu wählen. Der Titan Index enthält etablierte Meme-Coins mit Marktkapitalisierungen über einer Milliarde US-Dollar und wird durch Community-Abstimmungen kontinuierlich aktualisiert, um relevant und stabil zu bleiben. Der Moonshot Index hingegen fokussiert sich auf Projekte, die kurz vor einem Marktdurchbruch stehen. Zusätzlich gibt es den Meme Frenzy Index und Meme Midcap Index.

Zum Presale von Meme Index

Ein zentraler Vorteil von MEMEX liegt aber langfristig in seiner dezentralen Governance. Token-Inhaber können aktiv an Entscheidungen teilnehmen und über die Aufnahme neuer Projekte in die Indizes abstimmen. Dieses transparente und partizipative Modell sorgt dafür, dass die Zusammensetzung der Indizes stets den aktuellen Marktgegebenheiten und insbesondere Bedürfnissen der Anleger entspricht. So möchte Meme Index kontinuierlich Nachfrage generieren.

Der Erfolg dieser Idee zeigt sich auch im Presale des MEMEX-Tokens, bei dem bereits über 1,5 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen eingesammelt wurden. Wer also ein diversifiziertes Portfolio für Meme-Coins haben möchte, kann MEMEX über die Website kaufen. In rund 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal. Für einen Kauf zu einem Preis von 0,0148639 US-Dollar besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX.

Zum Presale von Meme Index

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.