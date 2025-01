FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die runde Marke von 20.000 Punkten dürfte im Dax auch am Freitag im Fokus bleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Börsenbeginn knapp darunter mit minus 0,21 Prozent auf 19.982 Zähler. Am Vortag hatte der Dax zum Auftakt ins Börsenjahr 2025 letztlich über der runden Marke geschlossen. Der Handel dürfte vor dem Wochenende abermals in ruhigen Bahnen verlaufen, weil viele Investoren noch im Urlaub sind.

USA: - VERLUSTE ZUM JAHRESAUFTAKT - Die Anleger haben den US-Aktienmärkten am ersten Handelstag des neuen Jahres einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones Industrial legte am Donnerstag im frühen Handel zwar merklich zu, geriet im Verlauf aber unter Druck und schloss mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 42.392,27 Punkten. Börsenbeobachter sprachen von einem "sehr unruhigen" Handel mit dünnen Umsätzen und ohne größere Impulse. Von ihren Rekordständen aus dem Dezember haben sich die Indizes angesichts der jüngsten Gewinnmitnahmen zwar etwas entfernt. Doch für 2025 rechnen Marktexperten mit weiter steigenden US-Kursen und Bestmarken - dank des wohl anhaltenden Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) und der "America First"-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in China haben am Freitag nach den Verlusten am Vortag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte im späten Handel um 0,5 Prozent zu, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten um rund 0,5 Prozent nachgab. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt erneut.



DAX 20.024,66 0,58%

XDAX 19.949,70 0,60%

EuroSTOXX 50 4.917,88 0,45%

Stoxx50 4.338,81 0,70%



DJIA 42.392,27 -0,36%

S&P 500 5.868,55 -0,22%

NASDAQ 100 20.975,62 -0,17%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,43 0,11%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0274 0,12%

USD/Yen 157,28 -0,22%

Euro/Yen 161,59 -0,10%°



BITCOIN:





Bitcoin 96.806 -0,10

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 76,00 0,07 USD WTI 73,22 0,09 USD°

