The following instruments on XETRA do have their first trading 03.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.01.2025Aktien1 SE0023440763 My Beat AB2 US73933G2021 Power Solutions International Inc.3 CA28474P7065 Electra Battery Materials Corp.4 US9569251013 Westaim Corp.Anleihen1 XS2950595087 Atos SE2 USG11185AA61 Biocon Biologics Global PLC3 USL7S61MAB59 OHI Group S.A.