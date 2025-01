DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

PBoC wird Leitzinsen 2025 wahrscheinlich senken

Chinas Zentralbank plant für das laufende Jahr Leitzinssenkungen. Wie die People's Bank of China (PBoC) der Financial Times sagte, soll der Leitzins von aktuell 1,50 Prozent 2025 "zu passender Zeit" reduziert werden. Wie es weiter hieß, soll anstelle der bisher praktizierten Verfolgung bestimmter quantitativer Ziele wie des Kreditwachstums "die Rolle der Zinsanpassungen" priorisiert werden. Die PBoC passt ihre Geldpolitik damit jener von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB) an.

China verschärft Sanktionen gegen US-Verteidigungsunternehmen

China hat das neue Jahr mit einer Breitseite gegen US-Rüstungsunternehmen gestartet und reagiert damit auf die kürzlich von der Biden-Administration angekurbelte Waffenverkäufe nach Taiwan. Dazu warnte Peking des designierten Präsidenten Donald Trump erneut vor Instrumenten, die Peking zum Schutz nationaler Interessen einsetzen könne. Das chinesische Handelsministerium setzte am Donnerstag 10 Unternehmen auf eine schwarze Liste "unzuverlässiger Unternehmen", die von Geschäften in China ausgeschlossen sind. Dazu kündigte es an, weitere 28 Unternehmen vom Kauf nicht näher bezeichneter Komponenten, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, auszuschließen.

Erwerbstätigenzahl in Deutschland steigt im November leicht

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort Deutschland hat im November leicht zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,1 Millionen Menschen erwerbstätig. Das waren 24.000 Personen (plus 0,1 Prozent) mehr als im Vormonat. Im Oktober war die Erwerbstätigkeit um 12.000 Personen gestiegen. "Damit hat sich die Beschäftigung nach den saisonbereinigten Rückgängen in den Monaten Juni bis September 2024 von durchschnittlich jeweils minus 19.000 Personen zuletzt wieder leicht positiv entwickelt", teilten die Statistiker mit. Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber Oktober um 31.000 Personen (plus 0,1 Prozent) zu.

Südkoreas Präsident Yoon entgeht Verhaftung

Südkoreanischen Ermittlern ist es nicht gelungen, den angeklagten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu verhaften. Ein Versuch wurde von seinen Leibwächtern vereitelt. Yoon, gegen den unter anderem wegen Aufruhrs ermittelt wird und der des Amtes enthoben werden soll, hat drei Aufforderungen, zu Befragungen zu erscheinen, zurückgewiesen.

January 03, 2025

