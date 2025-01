Baierbrunn (ots) -Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Pflegebedürftigkeit. Liegt es laut Statistischem Bundesamt im Alter von 70 Jahren bei neun Prozent, benötigen 82 Prozent der Menschen ab 90 Jahren Pflege. "Wer sich um seine Selbstbestimmung in der Zukunft sorgt, muss sich schon heute darum kümmern", sagtPsychogerontologe Prof. Dr. Frieder Lang von der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Soziale Kontakte helfen gesund zu bleibenRegelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, wichtige Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen und das Behandeln von bestehenden Krankheiten zählen zur Vorsorge für ein selbstbestimmtes Leben. Hinzu kommen außerdem: mentale Gesundheit und geistige Fitness. Soziale Kontakte tragen ebenfalls dazu bei, gesund zu bleiben: Laut einer Befragung der Universität Lübeck leidet mehr als jede fünfte Person über 75 Jahren unter Einsamkeit. In den meisten Städten gibt es daher spezielle Treffs für Seniorinnen und Senioren mit unterschiedlichen Angeboten.Grundsicherung im Alter als Lösung für GeldsorgenDie Altersarmut spielt für etwa 20 Prozent der Menschen ab 65 Jahren eine große Rolle. Auch wenn es ein schwerer Schritt sein mag, könnte zum Beispiel der Antrag auf Grundsicherung im Alter die Lösung für permanente Geldsorgen sein. Weil die meisten Menschen zu Hause alt werden möchten, lassen sich auch die eigenen vier Wände mit staatlichen finanziellen Unterstützungen barrierefrei umbauen - insofern bereits ein Pflegegrad besteht. Das gilt auch für eine Mietwohnung, wenn die Vermieter einverstanden sind. Wer vorsorglich den Wohnraum anpassen will, muss das aus eigener Tasche zahlen. Es lohnt sich also, auch das rechtzeitig zu planen und gegebenenfalls dafür über einen längeren Zeitraum zu sparen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5941986