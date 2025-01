Kann der DAX zum Ende der Woche die wichtige Marke von 20.000 Zählern halten? Und wie schätzen Experten gerade die Aktien von Siemens Energy und Talanx ein? Knapper geht es kaum. Am Freitag ist der DAX im frühen Handel unter die 20.000 Punkte gerutscht. Am Morgen verlor der deutsche Leitindex 0,13 Prozent und notierte bei rund 19.998 Zählern.Der Handel dürfte vor dem Wochenende abermals in ruhigen Bahnen verlaufen, weil viele Investoren wohl erst ...

