Fürth, 03.01.2025 - Die Wunschbaum-Aktion im Erlebniscenter FLAiR Fürth für die Kinder und Jugendlichen des Vereins Lebenshilfe Fürth e.V. brachte ein deutliches Rekordergebnis. Rund 500 Geschenkübergaben hat die P&P Group als Betreiber des FLAiR rund um die Weihnachtstage ermöglicht und so für viele leuchtenden Augen gesorgt. "Das erst rundet die Festlichkeiten wirklich ab", erklärte Velimir Filipovic, General Manager des FLAiR, und somit zuständig für die Immobilie: "Weil wir gemeinsam mit unseren extrem hilfsbereiten FLAiR-Kunden an der genau richtigen Stelle extrem viel Freude mit den Paketen bereiten. Diese umfassen je nach Altersstufe eine riesige Bandbreite, von Playmobil-Figuren und Holzspielzeug über Puzzles und Bücher bis hin zu Gesellschaftsspielen, Mützen, Schals und Haarschmuck. Bis zum 4. Januar können die restlichen Geschenke noch im Centermanagement abgegeben werden "Dass wir die Zahl der erfüllten Wünsche im Vergleich zum Vorjahr verfünffachen könnten, ist eine eindrucksvolle Bestätigung des Erfolgs dieser Aktion", freut sich Filipovic: "So können wir etwas Effektives für eine Gruppe Heranwachsender tun, die sich über eine solche Unterstützung besonders freut." Für General Manager Filipovic wurde der Erfolg der Wunschbaumaktion auch dank der hohen Frequenz im Erlebniscenter ermöglicht. Mehr als 152.000 Menschen besuchten alleine an den vier Advents-Wochenenden 2024 das FLAIR. Das sind fast 23.000 bzw. 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit rund 25.000 Weihnachts-Shoppern war der Samstag vor dem 3. Advent der Spitzentag. Möglich ist diese Erfolgsbilanz auch durch die vor einigen Wochen erfolgten attraktiven Eröffnungen des Spielwarenexperten Smyths Toys und der Dessous-Kette Nina von C. "Das lockte viele neue Besucher ins Center, wovon nicht nur alle Geschäfte und die Gastronomieangebote profitierten, sondern auch diese Wunschbaum-Aktion", erläutert Filipovic. Insgesamt bietet das FLAiR rund 60 Shops - mit einem attraktiven Mix aus nationalen und internationalen Marken, regionalen Mietern und einem abwechslungsreichen Gastronomie-Angebot. 2016 hatte die P&P Group den Standort übernommen, anschließend bis 2021 eine komplett neue Immobilie errichtet und zu einem gefragten Treffpunkt in der Fürther Innenstadt entwickelt. Inzwischen hat sich die Zahl der Besucher des FLAiR durchschnittlich auf mehr als 10.000 Besucher pro Tag erhöht. Filipovic sieht weiteres Steigerungspotential im ersten Quartal des neuen Jahres. Dann eröffnen die internationale Restaurantmarke KFC, der Nonfood-Discounter TEDi und ein Outlet der Biostoffe- und Nähzubehör-Marke Albstoffe ihre neuen Filialen.

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



