Die Wertschätzung für die Deutsche Börse-Aktie hat sich an der Börse am Freitag kaum geändert. Der jüngste Kurs betrug 224,00 Euro. Jahreschart der Deutsche Börse AG-Aktie, Stand 03.01.2025 Ein minimales Kursplus von 0,09 Prozent zeigt die Kurstafel für die Deutsche Börse-Aktie an.

Den vollständigen Artikel lesen ...