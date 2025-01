Garching (ots) -Der Online-Supermarkt Knuspr (https://www.knuspr.de/) senkt im Januar mit der Initiative "SIEBENPROZENT" erneut die Mehrwertsteuer bei pflanzlichen Milchalternativen auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent. Bereits in den vergangenen zwei Jahren setzte Knuspr die Initiative um, um ein Zeichen für die Gleichbehandlung von pflanzlichen Alternativprodukten zu setzen.Ungleiche Besteuerung von Milch und MilchalternativenPflanzliche Alternativprodukte wie Hafer-, Soja- oder Mandelmilch werden immer beliebter. Laut dem BMEL-Ernährungsreport 2024 (1) greifen mittlerweile 10 Prozent der Deutschen täglich zu vegetarischen oder veganen Produkten - eine Steigerung von fünf Prozent seit 2020. Gleichzeitig geben 39 Prozent der Verbraucher an, dass sie häufig pflanzliche Alternativeprodukte kaufen. Auch bei Knuspr werden pflanzliche Produkte immer beliebter und machen mittlerweile bis zu acht Prozent des monatlichen Nettoumsatzes aus. Milchalternativen gehören dabei zu den Favoriten (2).Doch während Kuhmilch als Grundnahrungsmittel in Deutschland mit nur sieben Prozent Mehrwertsteuer besteuert wird, gelten Pflanzendrinks als "verarbeitete Lebensmittel" und unterliegen dem erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Das macht pflanzliche Drinks oft deutlich teurer als ihre tierischen Alternativen."SIEBENPROZENT" auf MilchalternativenMit der Initiative "SIEBENPROZENT" setzt Knuspr ein Zeichen für die Gleichbehandlung von pflanzlichen Lebensmitteln: Mit dem Code "SIEBENPROZENT" sparen Kunden im Januar die Mehrwertsteuerdifferenz und können pflanzliche Milchalternativen zum reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent kaufen."Milchalternativen gehören für Millionen Menschen in Deutschland zur Grundversorgung. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten für pflanzliche Milchalternativen nicht mehr zahlen müssen als für Kuhmilch - dafür gibt es keinen nachvollziehbaren Grund. Wir werden unsere Initiative regelmäßig durchführen, bis die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen gesetzlich angepasst und auf den ermäßigten Satz gesenkt worden ist", erklärt Mark Hübner, Geschäftsführer von Knuspr.Breites Angebot für alle ErnährungsweisenKnuspr setzt in seiner Sortimentsgestaltung auf Vielfalt und bietet eine breite Produktpalette, die alle Ernährungsweisen berücksichtigt. Mit mehr als 6.000 pflanzlichen Produkten und über 600 spezifisch veganen Alternativen bietet der Online-Supermarkt in allen Produktkategorien eine breite Auswahl an pflanzlichen Artikeln und zählt zu den Anbietern mit dem größten veganen Sortiment im deutschen Lebensmittelhandel. Dazu zählen exklusive Produkte wie veganer Käse von Jay & Joy (https://www.knuspr.de/suche?q=Jay%20%26%20Joy&companyId=1) aus Frankreich, pflanzliche Fertiggerichte in Restaurantqualität von The Green Garden (https://www.knuspr.de/suche?q=the%20green%20garden&companyId=1), saftige vegane Filets der neuen Generation von Juicy Marbles (https://www.knuspr.de/suche?q=juicy%20marbles&companyId=1), veganer "Speck" von La Vie (https://www.knuspr.de/suche/marke/la-vie?q=La%20Vie&companyId=1) sowie hochwertige Milchalternativen der Knuspr-Eigenmarke Yutto.Allein im Jahr 2024 hat der Online-Supermarkt sein Sortiment an veganen Alternativprodukten im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent erweitert. Die Shop-Kategorie "Plant Based" wird immer beliebter: Mittlerweile befinden sich vegane Alternativprodukte in rund jedem dritten Knuspr-Warenkorb.Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/thema/plant-based-2025---(1) https://ots.de/ZMySDT(2) Pflanzliche Milchalternativen sind die umsatzstärkste Kategorie unter den pflanzlichen Alternativprodukten bei Knuspr.Pressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHTimea Rüb-Scholzpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/5942070