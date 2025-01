Bonn (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Abkühlung in Großbritannien setzte sich auch zu Beginn von Q4 fort, das BIP sank im Oktober 0,1 Prozent zum Vormonat, so die Analysten von Postbank Research.Die industrielle Schwäche dürfte sich zuletzt verstärkt haben. Darauf deuteten die Rückgänge des PMI des verarbeitenden Gewerbes hin, der im November auf 48 und im Dezember auf 47,3 Punkte weiter in den Kontraktionsbereich zurückgefallen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...