FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,17 Prozent auf 133,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,38 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt bewegten kaum. Die Zahl ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 33.000 auf 2,81 Millionen gestiegen. Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit ist der Anstieg "weitgehend jahreszeitlich bedingt".

Am Nachmittag könnten noch US-Konjunkturdaten den Markt bewegen. So steht der Einkaufsmanagerindex ISM für den Industriesektor im Dezember an. Er gilt als einer der zuverlässigsten Indikatoren für die US-Wirtschaft. Zuletzt signalisierte er eine Schrumpfung des Sektors./jsl/jkr/jha/