Unterföhring (ots) -Spektakulär! Fabian Hambüchen schickt René Casselly mit einem Dropkick auf die Matte. Der Akrobat kontert mit einem Shooting Star Press. Ring frei für das erste "TV total Promi Wrestling" am Samstag, 4. Januar 2025, um 20:15 Uhr auf ProAcht!Die Seile glühen. Die Körper fliegen. Die Menge rastet aus. Denn egal, ob Reverse Crossbody, Irish Whip oder Doppelter Suplex: Die Tag Teams teilen hart aus - und stecken ordentlich ein. Welches Duo erkämpft sich den WTF-Gürtel? Der Final Fight ist ein "No Disqualification Match". Das heißt: Keine Punktrichter, kein Zeitlimit. Alles, wirklich ALLES, ist erlaubt. Die Mega-Überraschung: Plötzlich betritt WWE United States Champion, ROH-Sieger und Wrestling-Superstar Claudio "Cesaro" Castagnoli die Halle. Was macht "The Swiss Superstar" beim "TV total Promi Wrestling"?Diese Profi-Promi-Duos sorgen für spektakuläre Tag-Team-Action:- Sebastian Pufpaff und Pascal Spalter steigen als "Team Total Package" in den Ring.- Olympiasieger Fabian Hambüchen und Metehan gehen als "Die Reckbreaker" ins Titelrennen.- "Ninja Warrior"- und "Let's Dance"-Gewinner René Casselly und Peter Tihanyi springen als "The High Flyers" von den Seilen.- "Evil" Jared Hasselhoff und Toni Harting wollen als "Evil Devils" ordentlich austeilen.- Mehrfacher Weltmeister und Paralympics-Zweiter Mathias Mester und Erkan Sulcani sind "Die Blutsbrüder".- Comedian Simon Gosejohann und Axel Tischer fordern ihre Gegner als "The Prankensteiner" heraus.Wrestling-Legende Sebastian Hackl und "TV total"-Stimme Peter Rütten kommentieren das Sportevent. Produziert wird "TV total Promi Wrestling" von Brainpool."TV total Promi Wrestling", am Samstag, 4. Januar 2025, ab 20:15 Uhr auf ProAcht und auf Joyn