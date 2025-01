DJ Bitkom: Regierung hat ein Drittel der Digitalvorhaben umgesetzt

DOW JONES--Die Bundesregierung hat auf der Schlussstrecke noch einige wichtige Digitalprojekte vorangebracht und damit 34 Prozent der bei Amtsantritt vorgelegten Vorhaben in der Digitalpolitik umgesetzt. Laut Digitalverband Bitkom sind im vierten Quartal 2024 elf Vorhaben abgeschlossen worden, was mehr war als in den beiden Quartalen zuvor. So seien drei der elf Vorhaben vor dem Bruch der Koalition finalisiert worden, acht danach.

Insbesondere mit der Wiedereinführung digitaler Arbeitsverträge, der Einigung mit den Ländern beim Digitalpakt 2.0 oder der Strategie für autonomes und vernetztes Fahren wurden laut Bitkom wichtige Erfolge erzielt. Zum 1. Januar 2025 seien damit 115 der insgesamt 334 digitalpolitischen Vorhaben dieser verkürzten Legislatur abgeschlossen worden.

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst forderte von der nächsten Bundesregierung, schnell ihre Arbeit aufzunehmen und die Digitalpolitik in den Fokus zu nehmen. "Vor allem unsere Verwaltungen müssen auf Vordermann gebracht werden und ihre Dienste für Unternehmen und Privathaushalte durchgängig digital anbieten", so Bitkom.

January 03, 2025

