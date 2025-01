Bielefeld (ots) -Das Klinikum Bielefeld freut sich, Prof. Dr. med. Nasreddin Abolmaali als neuen Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie vorzustellen. Prof. Dr. Abolmaali ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der diagnostischen und interventionellen Radiologie mit über 25 Jahren Berufserfahrung in Medizin, Lehre und Wissenschaft.Prof. Dr. Abolmaali (57) begann seine Laufbahn mit dem Studium an den Universitäten Regensburg, Würzburg und Homburg/Saar. Seine Promotion erwarb er 1995 nach einem Forschungsaufenthalt an der University of California in San Francisco. Die Facharztbezeichnung Radiologie folgte im Jahr 2000 an der Uniklinik Dresden. Im Jahr 2005 habilitierte er an der Goethe-Universität Frankfurt am Main mit Arbeiten zur bildgebenden Diagnostik in der Kinderkardiologie. In dieser Zeit absolvierte er zusätzlich den berufsbegleitenden Studiengang "Technik in der Medizin" und übernahm die Leitung der BMBF-Forschungsgruppe "Biologisches und Molekulares Imaging" des OncoRay, dem Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, an der Technischen Universität Dresden. Dort wurde er im Jahr 2010 zum Professor für Radiologie berufen und im gleichen Jahr erfolgte ein Forschungsaufenthalt an der Harvard Universität in Boston Massachusetts mit dem Thema Hybrid-Bildgebung.Nach seiner klinischen Tätigkeit, in der er gleichzeitig als Oberarzt im Institut für Radiologie und in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der Uniklinik Dresden arbeitete, übernahm Prof. Abolmaali 2013 die Tätigkeit als leitender Oberarzt des Instituts für Radiologie und die Leitung des "Interventionsbereichs Herz und Gefäße" am Städtischen Klinikum Dresden. Dort etablierte er eine Vielzahl moderner Techniken der interventionellen Radiologie. Zusätzlich erwarb der Radiologie-Experte im berufsbegleitenden Studiengang "Health Care Management (MBA)" umfangreiche Kenntnisse der Gesundheitsökonomie.Zuletzt war er Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin am St. Josef-Hospital in Bochum sowie Inhaber des Lehrstuhls für Radiologie an der Ruhr-Universität Bochum.Prof. Dr. Abolmaali hält Zertifikate als Medizinphysikexperte (Fachkunde nach RöV), in der modernen Kardiodiagnostik (Herz-MRT und Herz-CT) und Thoraxdiagnostik (Lungenkrebsfrüherkennung mittels Niedrigdosis-CT) sowie für interventionelle Radiologie auf deutscher (DeGIR-Stufe 2) und europäischer Ebene (EBIR-ES)."Es freut uns sehr, mit Prof. Dr. med. Nasreddin Abolmaali einen ausgewiesenen Experten mit hervorragendem Ruf im universitären Umfeld für das Klinikum Bielefeld gewonnen zu haben", äußert sich Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums. "Im Schlüsselfach der Radiologie können wir somit auf einen nahtlosen Übergang in der Führungsstruktur sowie die Einführung neuer interventioneller Techniken blicken."Der bisherige Inhaber der Chefarzt-Position für Radiologie, Prof. Dr. med. Hans-Björn Gehl, tritt am 30. September 2025 in den Ruhestand. Bis dahin wird diese Leitungsfunktion am Klinikum Bielefeld in beidseitigem Konsens dual gestaltet.Das Klinikum Bielefeld heißt Prof. Dr. med. Nasreddin Abolmaali herzlich willkommen und blickt auf eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Mediziner und visionären Wissenschaftler, der die Weiterentwicklung der radiologischen Diagnostik und interventionellen Behandlung in Bielefeld maßgeblich prägen wird.Pressekontakt:Nadja JüstelLeiterin UnternehmenskommunikationKlinikum BielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: nadja.juestel@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 83Mobil: +49 01 72. 2 69 7429Internet: www.klinikumbielefeld.deOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81981/5942165