DJ UKRAINE-BLOG/Uranimporte aus Russland steigen 2024 um fast 70%

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Deutsche Uranimporte aus Russland steigen 2024 um fast 70 Prozent

Trotz des Ukraine-Kriegs sind 2024 mindestens 68,6 Tonnen Uran aus Russland nach Deutschland importiert worden, fast 70 Prozent mehr als im Jahr 2023. Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf Daten des niedersächsischen Umweltministeriums. Geliefert wurde das Material an die Brennelementefabrik der Firma Advanced Nuclear Fuels (ANF) in Lingen. Bislang ist Uran aus Russland nicht Teil der EU-Sanktionen. "Derzeit besteht kein Ein- oder Ausfuhrembargo der Europäischen Union gegen Russland für Kernbrennstoffe zur friedlichen Nutzung", zitiert der Spiegel das Bundesumweltministerium, das die Importe bestätigt habe. Über die Sanktionen gegen Russland entscheide ausschließlich die EU. Die Beratungen zu diesem Thema dauerten an. ANF ist eine Tochter des französischen Unternehmens Framatome. Die Erhöhung der Uranimporte aus Russland ist pikant, weil die Firma derzeit ein Joint Venture mit dem russischen Atomkonzern Rosatom anstrebt.

CDU befürwortet Entsendung "robust ausgestatteter" deutscher Truppen

Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter hält einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine nach einem Ende des Krieges für alternativlos. "Als wirtschaftsstärkstes Land in Europa muss Deutschland bereit sein, einen großen Beitrag zur Friedenssicherung und zur europäischen Sicherheitsarchitektur zu leisten", sagte Kiesewetter der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Deutschland sei daher verpflichtet, sich "zu gegebener Zeit mit robust ausgestatteten Truppen" in der Ukraine zu engagieren. Das auszuschließen, sei fahrlässig. Das deutsche Engagement müsse im Rahmen von EU und Nato stattfinden, so Kiesewetter weiter.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2025 05:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.