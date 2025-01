Der kommende US-Präsident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt eine Vielzahl von US-Einfuhrzöllen anordnen. Das dürfte Investitionsgüterhersteller aus Europa treffen. Doch viele sind darauf bereits entsprechend vorbereitet. Produktionen werden in die USA verlagert, auch kann man teils an den Preisen schrauben. In einer Branchenstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...