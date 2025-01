DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Durststrecke beenden

Nach fünf Sitzungen mit Verlusten in Folge und einem schwachen Jahresauftakt könnte die Wall Street am Freitag den negativen Trend brechen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Damit könnte die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende gehen, die durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank getrieben worden war. Die anstehende Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar hatte zuletzt die Inflationserwartungen nach oben getrieben und die Fed in Sachen Zinssenkungszyklus vorsichtiger werden lassen.

Die Optimisten hoffen auf niedrigere Steuern sowie eine Deregulierungswelle, während sich die Pessimisten vor allem Sorgen machen wegen der Ankündigung neuer Zölle. Zum Wochenschluss scheinen die Optimisten die Oberhand zu gewinnen. Für Bewegung könnte der im frühen Verlauf anstehende ISM-Index sorgen. Sollte dieser eine stärkere Abkühlung der US-Konjunktur signalisieren, dürfte dies die Zinsdebatte wieder befeuern.

"Investoren haben ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Fed in den nächsten Monaten zurückgeschraubt, was bedeutete, dass Risikoanlagen etwas an Unterstützung verloren haben", urteilen die Marktstrategen der Deutschen Bank. Darüber hinaus hätten Investoren angesichts der jüngsten Entwicklungen bei den Energiepreisen ihre kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, heißt es auch mit Blick auf die europäischen Gaspreise weiter.

Zu den auffälligsten Kursbewegungen im vorbörslichen US-Aktienhandel zählt die von U.S. Steel, die Titel stürzen um knapp 9 Prozent ab. In einer seiner letzten bedeutenden Amtshandlungen als Präsident dürfte Joe Biden die Übernahme von U.S. Steel durch das japanische Unternehmen Nippon Steel im Umfang von 14 Milliarden Dollar blockieren. Laut Berichten dürfte dies noch am Freitag passieren.

