Bonn (www.anleihencheck.de) - In Schweden blieb die erwartete konjunkturelle Aufhellung im Oktober aus, so die Analysten von Postbank Research.Die monatliche BIP-Schätzung habe einen Rückgang um 0,4 Prozent zum bereits schwachen September ergeben. Maßgeblicher Treiber sei die schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland gewesen. ...

