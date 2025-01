Hamburg (ots) -Mit seinen regionalen Informationssendungen, relevanten Dokus und attraktiven Serien war das NDR Fernsehen auch 2024 das stärkste Dritte Programm in Deutschland und im Norden, aktuell gleichauf mit RTL, das meistgesehene TV-Angebot nach ZDF und dem Ersten. Der Marktanteil im Norden lag 2024 bei 7,9 Prozent, durchschnittlich 2,953 Millionen Norddeutsche schalteten täglich mindestens eine Minute lang ein. Bundesweit zählte das NDR Fernsehen im vergangenen Jahr erneut zu den Top 10 aller TV-Programme. Täglich schalteten 7,063 Millionen Menschen in Deutschland ein. Der bundesweite Marktanteil betrug 2,6 Prozent.Regionale Information vertieft das Verständnis füreinander und fördert den Zusammenhalt untereinander - und so blieben die NDR Regionalmagazine im NDR Fernsehen auch 2024 unverzichtbar für die Menschen im Norden: "Hallo Niedersachsen", "Nordmagazin", "Schleswig-Holstein Magazin" und "Hamburg Journal" waren um 19.30 Uhr noch erfolgreicher als im Vorjahr. Mit durchschnittlich 1,185 Millionen Zuschauer*innen am Tag und einem durchschnittlichen Marktanteil von 29,9 Prozent im NDR Sendegebiet gehörten sie zu den stärksten TV-Landesprogrammen in ganz Deutschland.Das NDR Gesundheitsmagazin "Visite" und die Verbrauchersendung "Markt" haben auch 2024 kritisch und stets im Sinne der norddeutschen Verbraucher*innen recherchiert und berichtet - frei von kommerziellen Interessen. Das Publikum schaltete noch öfter ein als im Vorjahr, so dass die Marktanteile von "Visite" im Schnitt bei 9,2 Prozent und von "Markt" bei 9,9 Prozent lagen. In der ARD Mediathek haben beide Angebote zusammen 6,0 Millionen Abrufe erzielt.Kompakt die wichtigsten regionalen News, hintergründige Recherchen oder relevante Ratgeber-Inhalte - damit überzeugte NDR Online 2024 und erreichte einen Allzeithöchstwert mit im Schnitt 2,3 Millionen Visits pro Tag. Durch den Relaunch der vier NDR Länder-Apps im März 2024 konnten die Besuche im Tagesmittel um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf nun 276.000 Visits gesteigert werden.Auswertungszeitraum: 01.01. - 31.12.2024Quelle TV-Daten: AGF Videoforschung, AGF Scope, Marktstandard BewegtbildQuelle Abrufzahlen: AGF ZensusdatentoolQuelle Visits: Piano AnalyticsPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5942328