DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Tullow Oil sehr fest

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Verluste bis Freitagmittag leicht aus. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 19.963 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.899 Zähler nach unten. Das Geschäft ist weiter geprägt von dünnen Umsätzen und Zurückhaltung im Vorfeld der Amtsübernahme von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. November.

Auffallend schwach tendiert weiter der Euro, mit Kursen unter 1,03 Dollar notiert er auf dem niedrigsten Niveau seit Herbst 2022. Diverse Marktstrategen gehen davon aus, dass die Gemeinschaftswährung in diesem Jahr noch die Dollar-Parität sehen wird.

Für Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners ist die Euro-Schwäche ein zweischneidiges Schwert: zum einen werden in Dollar gehandelte Importe in der Eurozone teurer. Und das treffe insbesondere auf Energieimporte wie Öl und Gas zu. Damit bestehe auch die Gefahr, dass der schwache Euro über höhere Importpreise die Inflation neu entfacht. In der Folge könnten die Erwartungen an Zinssenkungen durch die EZB sinken, die Hoffnung auf niedrigere Zinsen war jüngst ein Kaufargument für Aktien.

Auf der anderen Seite werden Produkte aus der Eurozone zwar günstiger und damit attraktiver. Das helfe allerdings nur den Branchen, die im Produktionsprozess nur wenig teuer importierte Energie einsetzen müssten, so Altmann weiter.

Am Nachmittag wird der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe veröffentlicht. Zudem steht die Wahl des Sprechers des US-Repräsentantenhauses an, bei den Notenbankern sprechen Barkin von der Fed sowie Lane von der EZB.

Telekom kauft eigene Aktien zurück

Aktienrückkäufe werden von den Anteilseignern auch in Deutschland zunehmend positiv gewertet. Die Deutsche Telekom (+0,6%) will im Rahmen ihres kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramms bis Anfang April die erste Tranche starten und eigene Anteile für gut eine halbe Milliarde Euro erwerben.

Für die Aktie des Triebwerksherstellers MTU geht es um 1,1 Prozent nach unten. Hier verstimmt nach Aussage eines Marktteilnehmers der anhaltende Nachrichtenfluss rund um die Probleme mit den Pratt & Whitney PW1000GTF-Triebwerken für Flugzeuge wie A320neo, A220 und Embraer E2. Erst am Vortag hatte die lettische Fluggesellschaft AirBaltic von Verzögerungen bei Inspektionen und der Wartung durch den Triebwerkshersteller Pratt & Whitney berichtet, die zu Streichung von Flügen führten.

Tullow Oil rücken 12,2 Prozent vor, nachdem der auf Westafrika fokussierte Kohlenwasserstoffproduzent eine positive Entscheidung von der Internationalen Handelskammer erhalten hat. Diese besagt, dass das Unternehmen nicht verpflichtet sei, eine von den ghanaischen Behörden auferlegte Steuer in Höhe von 320 Millionen Dollar zu zahlen. Damit weiche eine große Unsicherheit aus dem Markt, zudem sei das Unternehmen nun in der Lage, seine Schulden zu refinanzieren, urteilt Davy-Analyst Colin Grant.

Auch erste Analysten melden sich wieder zu Wort, bei Berenberg macht man sich für Talanx (+1,6%) stark. Die Aktie ist nach Ansicht der Analysten trotz eines Kursanstiegs um 46 Prozent 2023 und um weitere 27 Prozent 2024 nach wie vor unterbewertet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.898,69 -0,4% -19,19 +0,1% Stoxx-50 4.330,16 -0,2% -8,65 +0,5% DAX 19.963,09 -0,3% -61,57 +0,3% MDAX 25.626,49 -0,4% -92,36 +0,2% TecDAX 3.420,23 -0,5% -16,39 +0,1% SDAX 13.901,29 +0,1% 14,20 +1,4% FTSE 8.256,18 -0,0% -3,91 +1,7% CAC 7.342,87 -0,7% -50,89 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,39 +0,01 +0,03 US-Zehnjahresrendite 4,55 -0,02 -0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Fr,7:55 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0302 +0,4% 1,0278 1,0258 -0,5% EUR/JPY 161,98 +0,2% 161,56 161,47 -0,6% EUR/CHF 0,9363 -0,0% 0,9361 0,9359 -0,2% EUR/GBP 0,8300 +0,1% 0,8287 0,8292 +0,3% USD/JPY 157,25 -0,1% 157,17 157,40 -0,1% GBP/USD 1,2411 +0,2% 1,2403 1,2370 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,3530 +0,2% 7,3323 7,3382 +0,2% Bitcoin BTC/USD 96.673,30 -0,2% 96.543,30 96.595,45 +2,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,93 73,13 -0,3% -0,20 +1,7% Brent/ICE 75,66 75,93 -0,4% -0,27 +1,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,99 49,73 +0,5% +0,27 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.656,99 2.658,20 -0,0% -1,21 +1,3% Silber (Spot) 29,80 29,63 +0,6% +0,17 +3,2% Platin (Spot) 936,00 920,25 +1,7% +15,75 +3,2% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,0% -0,00 -0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

