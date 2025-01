© Foto: Unsplash

Die Vermögensverwaltung der UBS tritt bei chinesischen Aktien auf die Bremse und mahnt Anleger, defensiv zu bleiben. Der Start in das neue Jahr ist an Chinas Börsen missglückt.Chinesische Aktien stehen weiter unter Druck: Seit Neujahr hat der CSI-300-Index bereits 4 Prozent eingeüßt. Der Hang Seng startet das Jahr mit einem Minus von 1,5 Prozent. Der Konsumhunger der Chinesen scheint noch nicht wieder auf Hochtouren zu laufen. Und mit dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar bahnt sich weitere Unsicherheit an. Die Analysten von UBS Global Wealth Management empfehlen Anlegern, sich defensiv aufzustellen und Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen über 6 …