Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsbranche steht eine umfassende Umstellung bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften bevor, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem Ende Mai 2024 die USA, Kanada und Mexiko die Abwicklungsfrist für Wertpapiergeschäfte von zwei auf einen Tag verkürzt hätten, stehe dieser Schritt auch in Europa bevor. Die europäische Finanzaufsicht ESMA habe sogar einen konkreten Termin vorgeschlagen. Am 11. Oktober 2027 solle von "T+2" auf "T+1" umgestellt werden, wie die Fristen im Fachjargon heißen würden. ...

