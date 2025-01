© Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

Meta ernennt einen neuen Politikchef, der den US-Republikanern nahesteht. Offenbar will man sich mit Trump gut stellen, der Facebook im Wahlkampf als "Feind des Volkes" bezeichnet hatte. Die Aktie legt vorbörslich zu.Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Facebook, hat Joel Kaplan zum neuen Chief Global Affairs Officer ernannt. Kaplan, bisher Vice President of Policy und ehemaliger stellvertretender Stabschef von George W. Bush, tritt die Nachfolge von Nick Clegg an. Dieser verlässt das Unternehmen nach sieben Jahren und wird den Übergang bis zum Ende des ersten Quartals begleiten. Clegg spielte eine zentrale Rolle bei Krisen wie dem Cambridge-Analytica-Skandal und der Regulierung von …