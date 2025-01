DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Januar (2. KW)

=== M O N T A G, 6. Januar 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum Januar 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:30 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, CSU-Chef Söder, Auftaktstatements vor der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe, Kloster Seeon *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November - SE, FI, RU/Börsenfeiertag Schweden, Finnland, Russland D I E N S T A G, 7. Januar 2025 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Dezember *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November 10:00 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Chef der Deutsche Telekom, Höttges, Statements am Rande der Klausurtagung, Kloster Seeon *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschätze mit Laufzeit Dezember 2026 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 12:45 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, griechischer Ministerpräsident Mitsotakis, Statements am Rande der Klausurtagung, Kloster Seeon 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Raleigh Economic Forecast Event *** 14:30 US/Handelsbilanz November *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS) November 17:30 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Luxemburgs Premierminister Frieden, Statements am Rande der Klausurtagung, Kloster Seeon - RU/Börsenfeiertag Russland M I T T W O C H, 8. Januar 2025 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 4Q *** 08:00 DE/Auftragseingang November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember 10:00 DE/Wissenschaftlicher Direktor des IMK, Dullien, Pk zu den wirtschaftspolitischen Herausforderungen 2025 10:30 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Wirtschaftsweise Grimm, Statements am Rande der Klausurtagung, Kloster Seeon *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember 11:30 DE/Auktion neuer Bundesanleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 5 Mrd EUR 13:00 DE/CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, CDU-Chef Merz, CSU-Chef Söder, Abschlusspressekonferenz, Kloster Seeon 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 FR/Fed-Gouverneur Waller, Vorlesung bei OECD-Veranstaltung *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Anleihebeständen *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. Dezember - RU/Börsenfeiertag Russland D O N N E R S T A G, 9. Januar 2025 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz November *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 08:15 DE/Traton SE, Pre-Close Call Q4 *** 09:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2024 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 US/Philadelphia-Fed-Präsident Harker, Rede bei Veranstaltung des NACD New Jersey Chapter *** 17:00 GB/Stellvertretende Gouverneurin der Bank of England (BoE), Sarah Breeden, Rede an University of Edinburgh 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote beim Neujahrsempfang IHK Köln, Köln *** 18:40 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der VBA/VA Chamber *** 19:30 US/Federal Reserve Bank of Kansas City President Jeffrey Schmid, Rede Economic Club of Kansas City - US/Börsenfeiertag USA - Anleheihandel endet um 20.00 Uhr MEZ F R E I T A G, 10. Januar 2025 *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte 1. - 3. Quartal 2024 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November 08:00 DE/Insolvenzen Oktober 2024 + Schnellindikator Dezember 2024 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober *** 08:45 FR/Industrieproduktion November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar S A M S T A G, 11. Januar 2025 - DE/SPD, Bundesparteitag S O N N T A G, 12. Januar 2025 - DE/Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Bundesparteitag, Bonn ===

January 03, 2025

