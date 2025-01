DJ Erneuerbare Deutschlands wichtigste Energiequelle in 2024 - Anteil bei 59%

DOW JONES--Erneuerbare Energien haben im abgelaufenen Jahr die wichtigste Energiequelle für die Stromversorgung in Deutschland dargestellt. Das erklärte die Bundesnetzagentur in ihren Strommarktdaten für 2024. Die Stromerzeugung fiel demnach in 2024 um 4,2 Prozent auf 431,7 Terawattstunden (TWh), während der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamterzeugung gleichzeitig auf 59,0 Prozent nach 56 Prozent im Vorjahr gestiegen ist.

Insgesamt steuerten Windkraftanlagen den höchsten Anteil aller Energieträger zur Gesamterzeugung bei, gefolgt von Photovoltaikanlagen und Biomasse, wie die Behörde erklärte.

Neben überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden im Sommer trug auch der Ausbau der installierten Leistung dazu bei, dass Photovoltaik den stärksten Anstieg verzeichnet habe.

Die Erzeugung aus konventionellen Energieträgern ging hingegen um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. So war die Erzeugung durch Steinkohle um 31,2 Prozent und die durch Braunkohle um 8,8 Prozent geringer als 2023.

Die Stromerzeugung aus Erdgas stieg um 8,6 Prozent auf 56,9 Wh. Der Anteil von Erdgas an der Gesamterzeugung stieg leicht auf 13,2 Prozent (2023: 11,6 Prozent).

