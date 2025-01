© Foto: Sven Hoppe - dpa

Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai Motor und seine Tochter Kia streben im Jahr 2025 einen weltweiten Absatz von 7,39 Millionen Fahrzeugen an.Das entspricht einem Anstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 verkauften die Unternehmen gemeinsam 7,23 Millionen Fahrzeuge, ein Rückgang von einem Prozent gegenüber 2023. Ursache waren schwache Verkaufszahlen in Europa und Südkorea, die solide Ergebnisse in den Vereinigten Staaten neutralisierten. Die Hersteller bereiten sich auf wirtschaftliche Herausforderungen und politische Unsicherheiten vor. In Südkorea belastet laut Reuters die Entlassung von Präsident Yoon Suk-yeol und die Einführung des Kriegsrechts das …