DJ Aktien Schweiz mit verhalten positivem Jahresauftakt

DOW JONES--Wenig hat sich zum Jahresstart an der Schweizer Börse getan. Immerhin trotzte der SMI damit aber der europaweit schwächeren Tendenz. Während an den meisten Börsen in Europa bereits am Donnerstag wieder gehandelt wurde und es überwiegend nach oben gegangen war, startete das neue Jahr in Zürich erst am Freitag.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.624 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Swisscom. Umgesetzt wurden 22,13 (30. Dezember: 14,49) Millionen Aktien.

Tagessieger im Leitindex waren UBS mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 28,46 Franken. Treiber war eine Kaufempfehlung der Analysten von BNP Paribas mit einem auf 32 von 27 Franken angehobenen Kursziel. Hinter UBS lagen weitere Aktien aus dem Finanzbereich unter den Gewinnern, und zwar Swiss Life (+1,9%), Partners Group (+1,3%), Zurich Insurance (+1,2%) und Swiss Re (+1,1%). Bei Partners Group half eine Kurszielerhöhung auf 1.480 von 1.290 Franken durch die Analysten von Citi.

Schwächster SMI-Wert waren Richemont mit einem Minus von 2,6 Prozent. Das Papier stand mit allgemein in Europa sehr schwachen Luxusgüteraktien unter Druck. Im Handel wurde auf eine skeptische Studie der UBS-Analysten für die Branche verwiesen. Sie erwarten ein weiteres Jahr mit einem unter dem historischen Durchschnitt liegenden organischen Umsatzwachstum mit einer nur begrenzten Margenerholung. In der zweiten Reihe reagierten Swatch darauf mit einem Minus von 4,5 Prozent.

January 03, 2025

