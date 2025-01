DÜSSELDORF/ST. AUGUSTIN (dpa-AFX) - Der Ausfall der automatischen Grenzkontrollen am Düsseldorfer Flughafen ist behoben. Die Kontrollen liefen ohne Einschränkungen, teilte der Airport am Abend mit. Die betroffenen Passagiere würden von Mitarbeitern des Flughafens kontinuierlich über die Situation informiert und mit Wasser versorgt. Der IT-Ausfall hatte seit etwa 14.00 Uhr bundesweit an großen Flughäfen zu Verzögerungen bei den Kontrollen von Passagieren geführt, die aus Nicht-Schengen-Staaten einreisten oder in diese Staaten ausfliegen wollten. Die Polizei musste die Kontrollen händisch durchführen. Teilweise kam es zu längeren Wartezeiten und Schlangen. EU-Destinationen und Staaten des Schengenraums waren nicht betroffen./dot/DP/zb