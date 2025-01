HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Medieninformation (PDF) Basel, 3. Januar 2025 - Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren ersten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren und einem Coupon von 1.42%. Die Liberierung erfolgt per 23. Januar 2025. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet. HIAG konnte durch diese Emission vom günstigen Zinsumfeld profitieren und die Finanzierungen über einen längeren Zeithorizont absichern. Dieser Green Bond und die im Sommer 2023 lancierte nachhaltig ausgerichtete Syndikatskreditline über CHF 500 Millionen stehen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von HIAG und unterstreichen das Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Als Joint Lead Manager fungierten Raiffeisen Schweiz und Bank Vontobel AG. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.95 Mrd. Gemessen an der Fläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 743'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.0 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

