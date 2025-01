Memecoin Wall Street Pepe wirbt mehr als 40 Mio. USD ein

Mittlerweile hat der Vorverkauf des Memecoins Wall Street Pepe über 40,46 Mio. USD eingeworben und wird laut Gerüchten vermutlich im Februar ausverkauft sein. Denn die Investoren zeigen ein größeres Interesse, als erwartet wurde.

Zudem fügt sich Wall Street Pepe in eine Reihe von erfolgreichen Pepe-Coins wie Pepe Unchained ein, der mit seinem ICO sogar 74 Mio. USD einwerben konnte und seinen frühen Anlegern einen fünffachen Gewinn beschert hat.

Die Flut von Aktivitäten und jüngsten Entwicklungen des Marktes haben offenbart, dass Memecoins nicht nur aus Spekulationsgründen gekauft werden. Stattdessen stehen sie auch für Gemeinschaften, welche sich vereinen, um sich für die Demokratisierung des Wohlstands einzusetzen.

So soll Wall Street Pepe seine Communitymitglieder von einfachen Memecoin-Fans in Wall-Street-erfahrene Händler verwandeln. Dies soll über besondere Markteinblicke erreicht werden, welche die Kryptoexperten mit der Gemeinschaft teilen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die für den Zugriff auf die exklusive Community notwendigen Coins im Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,00036641 USD erworben werden. Dieser wird jedoch schon in den nächsten 48 Stunden erhöht. Daher sollten Anleger, die nicht zu viel zahlen wollen, nun schnell handeln.

$40M raised. Frogs strong together. The future is green. pic.twitter.com/ijSnXJq9x9 - Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 3, 2025

Wall Street Pepe hat in wenigen Wochen Millionen erzielt

Bei Wall Street Pepe handelt es sich um den größten Krypto-Presale, welcher die Jahre 2024 und 2024 umfasst. Begonnen wurde dieser erst im Dezember und mittlerweile hat er bereits seine WEPE-Armee aufgebaut, welche wie auch die Community von Dogecoin diesen unterstützt, um ihn auf neue Höhen zu treiben.

Dabei wird Wall Street Pepe aufgrund seiner Handelssignale besonders geschätzt. Auf diese Weise soll der unter dem Radar liegenden und marktbewegende Nachrichtenfluss nicht mehr nur für Wale zugänglich sein. Stattdessen baut das WEPE-Team eine Armee von Kleinanleger auf, welche es mit den mächtigen Walen aufnehmen wollen.

Der gemeinschaftsorientierte Ansatz von Wall Street Pepe könnte in den Gewässern des Kryptomarktes Wellen schlagen, da er die kollektive Stärke der Gemeinschaft nutzt, um den Anlegern mehr als nur eine Investitionsmöglichkeit zu bieten. Stattdessen ist $WEPE der Katalysator einer neuen Bewegung, um den unterdrückten Kleinanlegern eine bessere Chance zu ermöglichen.

Mithilfe einer hohen Finanzierungssumme von 40 Mio. USD ist Wall Street Pepe nun besser gerüstet, um es mit den führenden Pepe-Coins wie $PEPE aufzunehmen und zum führenden Boy's-Club-Memecoin aufzusteigen. Denn der Slogan "Frösche sind gemeinsam stark" hat Kryptoinvestoren aus vielen Orten der Welt versammelt. So kommt das X-Profil bereits auf 30.000 Abonnenten und der Telegram-Kanal auf 13.100.

Krypto-Analysten rechnen für $WEPE mit einer Chance von 10x

Der YouTuber Clinix Crypto hat seinen 90.000 Abonnenten mitgeteilt, dass er damit rechnet, dass der $WEPE-Coin nach der ersten Listung sich verzehnfachen könnte. Als Grund nannte er dafür die gemeinschaftliche Vision, welche die Kleinanleger dazu bringt, dass sie sich vereinen, um wie ein Wal zu werden und Vorteile auf dem Kryptomarkt zu erhalten.

Zugänglich ist die exklusive Gruppe von Wall Street Pepe jedoch ausschließlich über das Halten der eigenen $WEPE-Coins. Somit können die Inhaber auf die Strategien der professionellen Krypto-Investoren zugreifen, welche Verluste verringern und Gewinne steigern können.

Durch das Projekt von Wall Street Pepe sollen die Kleinanleger nicht mehr diejenigen sein, welche ihre Coins halten, während die Wale ihre zuvor günstiger erworbenen Bestände an diese abverkaufen. Stattdessen werden Expertise, Kapital und Macht der Retail-Investoren vereint, um die Wale wegzuspülen.

Wall Street Pepe ist nun der nächste gefragte Memecoin

Pepe hat schon einigen anderen Memecoins zu ihrem Erfolg verholfen, wie $PEPE, welcher nun auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8,95 Mrd. USD und den ersten Platz der Memetoken kommt, die keinen Bezug zum Shiba-Inu-Thema haben. Aber auch Pepe Unchained hat mit seiner Layer-2 und dem Vorverkauf mit 74 Mio. USD auf diesem Erfolg aufgebaut.

Jetzt können sich schnelle Investoren früh der WEPE-Armee anschließen. Dies ist über die offizielle Website nach einer Verbindung einer Wallet möglich. Danach können die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen genutzt werden.

Eine weitere Option stellt die Teilnahme am Presale über die Best Wallet dar, welche sich im Google Play Store und Apple App Store herunterladen lässt. Über diese sehen die Käufer ihre Coins zudem schon vor dem Beginn der Beanspruchungsphase.

Neueste Informationen über Wall Street Pepe erhalten Sie über X und Telegram, wo Sie ebenfalls mit der wachsenden Gemeinschaft interagieren können.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.