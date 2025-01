Bitcoin als Reserve: Ist die Schweiz schneller als Trump?

2025 könnte sich als ein spannender Katalysator für die staatliche Adoption von Bitcoin erweisen, da führende Volkswirtschaften der Welt erstmals ernsthaft über den Kauf von Bitcoin nachdenken. Der Gedankengang hinter einer staatlichen Bitcoin-Reserve als Pendant zu Gold basiert auf der Idee, Bitcoin als eine moderne Form der Wertaufbewahrung zu sehen. Ähnlich wie Gold bietet Bitcoin eine Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten. Bitcoin ist das digitale Gold und mittlerweile eines der wertvollsten Assets der Welt.

Donald Trump hat bereits im Wahlkampf 2024 die Schaffung einer nationalen Bitcoin-Reserve angekündigt. Sollte die USA diesen Schritt wagen, könnte dies anderen Ländern als Vorbild dienen, um ebenfalls Bitcoin zu kaufen, um ihre Währungsreserven zu diversifizieren.

Die ersten Staaten, die Bitcoin als Reserve adoptieren, betreiben eine Art Frontrunning, indem sie früh auf den Zug aufspringen. Dies könnte ihnen einen Vorteil verschaffen, wenn andere Länder aus FOMO nachziehen. Durch frühe Investitionen könnten diese Staaten von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren, während spätere Investoren höhere Preise zahlen müssen.

Doch nun treibt auch eine Initiative in der Schweiz den Plan voran. Kommen die Eidgenossen also womöglich der USA zuvor?

Schweiz forciert Bitcoin-Reserve - was ist passiert?

Eine neue Volksinitiative in der Schweiz strebt nämlich explizit an, Bitcoin als Teil der nationalen Währungsreserven zu verankern. Diverse Krypto-Befürworter haben kürzlich den Vorschlag bei der Schweizerischen Bundeskanzlei eingereicht. Das Ziel ist es, die Verfassung zu ändern und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu ermöglichen, neben Gold auch Bitcoin in ihren Reserven zu halten. Die Sammelfrist für die Initiative, die den Titel "Für eine finanziell starke, souveräne und verantwortungsvolle Schweiz" trägt, läuft bis Juni 2026. Ein konkreter Prozentsatz für den Bitcoin-Anteil wird im Initiativtext nicht vorgegeben. Hier bleibt also etwas Flexibilität vorhanden, wie aggressiv die Schweiz bei Annahme der Initiative wirklich BTC akkumuliert.

1/ A proposal to add Bitcoin to Switzerland's national reserves has been submitted to the Swiss Chancellery. Led by ten crypto advocates, the initiative aims to amend Switzerland's constitution, requiring the Swiss National Bank to hold Bitcoin alongside gold in its reserves. - Binance Research (@BinanceResearch) January 3, 2025

Der Vorstoß sieht jedoch klar eine Änderung von Artikel 99 der Bundesverfassung vor, der die geldpolitischen Aufgaben der SNB definiert. Unterstützt wird das Vorhaben von bekannten Vertretern der Krypto-Branche und Finanzexperten, die auf die langfristigen Vorteile der Bitcoin-Reserven verweisen.

Bevor die Bevölkerung über das Anliegen abstimmen kann, muss die Bundesversammlung die rechtliche Zulässigkeit prüfen und das Quorum an Unterschriften erreicht werden. Doch schon bald könnte die Schweizer Bevölkerung dank direkter Demokratie über BTC als Reserve der Notenbank nachdenken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.