WASHINGTON (dpa-AFX) - Das FBI und andere Sicherheitsbehörden auf Bundesebene warnen nach dem Terroranschlag in New Orleans mit 14 Toten vor möglichen Nachahmern. Behörden der Bundesstaaten und auf lokaler Ebene seien aufgefordert worden, darauf zu achten, dass es Nachahmungstäter geben könnte, die ähnliche Anschläge wie in New Orleans und Las Vegas verüben könnten, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

Die Sender CBS und ABC News berichteten über Inhalte der Mitteilung. Darin hieß es demnach, dass Anschläge mit Fahrzeugen voraussichtlich attraktiv für künftige Angreifer blieben. Denn es sei relativ einfach, an ein Fahrzeug zu kommen, und für die Durchführung eines solchen Anschlagsplans brauche es geringe Fähigkeiten, zitierte CBS News aus der Mitteilung. Die Zunahme von Angriffe mit Fahrzeugen in den Jahren 2016 und 2017 deute zudem darauf hin, dass erfolgreiche Anschläge - insbesondere im Westen - ähnlich motivierte Akteure dazu inspirieren könnten, dieselbe Methode anzuwenden.

In New Orleans im südlichen Bundesstaat Louisiana war ein Mann mit einem Pick-up-Truck am Neujahrsmorgen in eine Menschenmenge gerast. Die Behörden gehen von einem gezielten Terroranschlag aus.

Anders bewertet wird bislang die Explosion eines Tesla-Elektroautos vor dem Trump International Hotel in Las Vegas im Bundesstaat Nevada am 1. Januar. Die Person in dem Wagen kam ums Leben, sieben Menschen wurden leicht verletzt. Viele Fragen sind offen - insbesondere das Motiv des Verantwortlichen ist unklar./lkl/DP/he