Las Vegas (ots/PRNewswire) -RoboSense, ein bahnbrechendes Unternehmen für KI-gesteuerte Robotertechnologie, veranstaltete die weltweit erste globale Online-Einführungsveranstaltung für KI-Robotik im Jahr 2025, "Hello Robot". Die Veranstaltung markierte einen entscheidenden Moment in der Entwicklung des Unternehmens, indem sie seine strategische Vision als globale Robotik-Technologieplattform vorstellte und bahnbrechende Errungenschaften enthüllte. Zu den Höhepunkten gehörten eine Reihe innovativer Produkte, die auf der CES 2025 erstmals vorgestellt werden, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas stattfindet.Neudefinition der Identität und Fähigkeiten von RoboSenseAufbauend auf einem Jahrzehnt technologischer Innovation hat RoboSense eine beispiellose Expertise in der LiDAR-Entwicklung und intelligenten Robotik bewiesen. Auf der Veranstaltung wurde der Prototyp des humanoiden Roboters von RoboSense vorgestellt, eine universelle Entwicklungsplattform, die das tiefgreifende Verständnis des Unternehmens für intelligente Robotik verdeutlicht. Diese umfassende Plattform bildet die Grundlage für künftige Fortschritte in den Bereichen Vision, taktile Wahrnehmung, Mobilität und Manipulationslösungen.Ein volldigitales Zeitalter für LiDARIm Mittelpunkt der RoboSense-Präsentation standen drei hochleistungsfähige digitale LiDAR-Produkte, die sowohl für Automobil- als auch für Robotikanwendungen entwickelt wurden. Diese Innovationen markieren den Übergang zu einer vollständig digitalisierten LiDAR-Ära, in der beispiellose Durchbrüche in Bezug auf Größe, Auflösung und Präzision erzielt werden:1. EM4 - Revolutionierung des AutomobilmarktesDas EM4 ist das weltweit erste "Thousand-Beam"-Digital-LiDAR für Fahrzeuge mit extrem hoher Reichweite. Mit 1080 Strahlen und einer Erfassungsreichweite von bis zu 600 Metern bietet EM4 Fahrzeugen 1080P hochauflösende 3D-Wahrnehmung und erweitert damit die Grenzen des fortschrittlichen intelligenten Fahrens und der vollautonomen Fähigkeiten.2. E1R - Ein Durchbruch beim Robotik-LiDARDas E1R ist das weltweit erste digitale Festkörper-LiDAR für die Robotik. Entwickelt mit Zuverlässigkeit auf Automobilniveau, verfügt es über die proprietären SPAD-SoC und 2D VCSEL Chips von RoboSense. Mit seiner kompakten Blende und 120° × 90° ultraweitem Sichtfeld eignet sich das E1R hervorragend zur Hindernisvermeidung, Kartierung und Navigation und unterstützt industrielle, kommerzielle und intelligente Roboter in verschiedenen Einsatzumgebungen.3. Airy - Hemisphärische Vision für die RobotikDas Airy ist das weltweit erste 192-zeilige hemisphärische digitale LiDAR, das ein 360° × 90° ultraweites Sichtfeld in einem kompakten, mit einem Tischtennisball vergleichbaren Design bietet. Mit einem Erfassungsbereich von 120 Metern, 1,72 Millionen Punkten pro Sekunde und ±1 cm Präzision ist es ideal für Roboter, die eine omnidirektionale Wahrnehmung in komplexen Szenarien benötigen.Wegbereiter einer neuen Ära von RobotiklösungenIm Rahmen seines Ziels, "Weltmarktführer für Robotik-Technologieplattformen" zu werden, stellte RoboSense seinen Prototyp eines humanoiden Roboters vor, um die Entwicklung von Robotikkomponenten und -lösungen zu beschleunigen. Diese Plattform umfasst drei Kernbereiche:1. Vision-Lösungen:RoboSense stellte Active Camera vor, ein intelligentes Ökosystem aus Sensor-Hardware, Rechenkernen und KI-Algorithmen. Durch die Zusammenführung von LiDAR-Signalen und Kameradaten ermöglicht Active Camera eine aktive Umgebungswahrnehmung und überwindet Herausforderungen wie Lichtschwankungen und visuelle Täuschungen. Entwickler können das SDK für die nahtlose Integration von Kartierung, Lokalisierung und Hindernisvermeidung nutzen und so die Entwicklungszeit und Systemkomplexität reduzieren.2. Manipulationslösungen:RoboSense präsentierte die zweite Generation seiner geschickten Hand Papert 2.0 mit 20 Freiheitsgraden und Hand-Augen-Koordination, um ein geschlossenes Kreislaufsystem zu schaffen. Diese Innovation erhöht die Vielseitigkeit und Komplexität einer Vielzahl von Aufgaben erheblich.3. Mobilitätslösungen:Aufbauend auf seiner umfangreichen Erfahrung im Automobilbereich hat RoboSense eine intelligente Lösung eingeführt, Robo FSD, die auf die mobile Robotik ausgeweitet wurde und es Robotern ermöglicht, autonome Punkt-zu-Punkt-Mobilität in verschiedenen Szenarien zu erreichen.Inkrementelle Komponenten für die nächste Generation von RoboternZusätzlich zu seiner digitalen LiDAR-Produktpalette stellte RoboSense mehrere neue Komponenten vor, die auf die verschiedenen Anforderungen der Robotik zugeschnitten sind:- FS-3D: Ein Kraftsensor, der für Laufroboter optimiert ist.- LA-8000: Ein Linearmotor mit hoher Leistungsdichte für Hüft- und Kniegelenke von Robotern.- DC-G1: Ein Domain Controller, der Echtzeit-Wahrnehmung, multimodale Großmodelle, Operationen mit verkörperter Intelligenz und fortschrittliche Algorithmen zur Bewegungssteuerung unterstützt.Erleben Sie die Zukunft der Robotik auf der CES 2025Die neu eingeführten Produkte von RoboSense werden auf der CES 2025 in Las Vegas vom 7. bis 10. Januar am Stand 6700, West Hall, LVCC vorgestellt.Weitere Informationen finden Sie unter www.robosense.ai.Über RoboSenseRoboSense (2498.HK) wurde 2014 gegründet und ist ein KI-fokussiertes Robotik-Technologieunternehmen, das branchenführende inkrementelle Komponenten und Lösungen für den Robotikmarkt liefert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, "Weltmarktführer für Robotik-Technologieplattformen zu werden", und seine Mission lautet "Safer world, Smarter life" (etwa: Eine sicherere Welt, ein intelligenteres Leben).