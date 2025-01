Krypto News: SPX6900 steigt um fast 36 Prozent! Wird der Coin weiter explodieren?

Der Kryptomarkt erlebt derzeit einen hervorragenden Jahresstart. Sowohl der Bitcoin ($BTC) als auch Ethereum ($ETH) und viele andere große Altcoins sind mit Gewinnen in die ersten Handelstage dieses neuen Jahres 2025 gestartet. Auch heute, an Bitcoins 16. Geburtstag, geht es bergauf am Kryptomarkt. Im Bereich der Meme-Coins sind bereits mehrere Coins regelrecht explodiert. $SPX6900 hat schon in den letzten Tagen des Jahres 2024 eine solide Kursentwicklung hingelegt. Doch zum Beginn dieses Jahres scheint der Meme-Coin regelrecht zu explodieren. Der 10. größte Meme-Coin hat mit fast 36 Prozent Gewinn in den letzten 24 Stunden die stärkste Entwicklung der Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung hingelegt.

(Mit fast 36 Prozent Gewinn in den letzten 24 Stunden ist $SPX6900 heute der stärkste Coin auf Coinmarketcap - Quelle: coinmarketcap.com)

$SPX6900 durchbricht das Allzeithoch, ist das erst der Anfang?

Seit Jahresbeginn hat der Kurs von $SPX6900 um über 48 Prozent zugelegt! Dieser gewaltige Kursanstieg hat in den letzten Tagen dazu geführt, dass der Coin über das alte Allzeithoch gebrochen ist. Dieses wurde am 13. Oktober des letzten Jahres bei 1,0376 US-Dollar gebildet.

Das Handelsvolumen ist zusammen mit dem Anstieg des Kurses geradezu explodiert. Ein klares Zeichen dafür, dass der Anstieg in $SPX6900 nachhaltig ist, da er von vielen verschiedenen Käufern getragen wird. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass das hohe Momentum in $SPX6900 anhält und der Coin weiter steigen könnte.

(Der Kurs von $SPX6900 ist mit dem starken Anstieg der vergangenen Tage über das alte Allzeithoch gebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Neben dem hohen Momentum sind im Chart von $SPX6900 verschiedene Aufwärtstrends erkennbar. Ein großer, der schon im September 2024 seinen Anfang nahm und der mit dem Durchbruch durch das Allzeithoch bestätigt wurde, sowie einen kleinen. Dieser hat seinen Anfang Ende November des letzten Jahres genommen und ist ebenfalls intakt und zeigt zunehmende Stärke. Es spricht also aus Sicht der technischen Analyse vieles dafür, dass $SPX6900 seinen Kursanstieg fortsetzen kann.

Vor allem, wenn die allgemeine Rallye, die derzeit im gesamten Kryptomarkt vorherrscht, sich fortsetzt. Es ist also durchaus möglich, dass der Coin seinen Kurs in den nächsten Wochen sogar noch verdoppeln oder im besten Falle sogar verdreifachen könnte. Anleger, die nach höheren Gewinnen suchen, sollten sich aber nach Alternativen umsehen, da eine Entwicklung von x10 in $SPX6900 aufgrund der bereits hohen Marktkapitalisierung eher unwahrscheinlich ist. Eine gute Alternative für eine so hohe mögliche Performance finden Anleger derzeit bei Wall Street Pepe ($WEPE).

Das können Anleger bei Wall Street Pepe erwarten

Wall Street Pepe ist ein in dieser Form einzigartiges Projekt auf dem gesamten Kryptomarkt. Das liegt daran, dass der Sinn und Zweck von $WEPE darin liegt, Anlegern alle Strategien und Informationen verfügbar zu machen, über die bislang nur die großen Krypto-Wale verfügten. Das macht den Kryptomarkt für Privatanleger deutlich fairer. Wall Street Pepe ist also weit mehr als nur ein weiterer Pepe Meme Coin.

Diese Informationen - man könnte fast sagen Insidertipps - werden allen Investoren von $WEPE nach dem Launch an den Krypto-Börsen zur Verfügung gestellt. Kein Wunder also, dass die $WEPE-Community mittlerweile mehr als 43.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram umfasst. Der neue Cion ist aktuell noch im Presale erhältlich und auch die Vorverkaufssumme ist dadurch auf unglaubliche 40,45 Mio. US-Dollar angewachsen. Doch das Potenzial von Wall Street Pepe könnte noch deutlich höher liegen.

(Wall Street Pepe macht seiner Community Insights verfügbar, die bislang nur Krypto-Wale zur Verfügung standen - Quelle: wallstreetpepe.com)

Derzeit explodiert nicht nur die Nachfrage nach $WEPE-Tokens, sondern auch das Projekt selbst schlägt hohe Wellen. Natürlich ist es vielen Krypto-Walen nicht recht, dass bald jeder Privatanleger über dieselben Strategien und Informationen über neue Coins besitzt, wie sie selbst. Dennoch lässt sich Wall Street Pepe nicht aufhalten! Anleger, die von dieser Chance profitieren möchten, können ihre $WEPE-Token derzeit im günstigen ICO kaufen. Allerdings erhöht sich der Preis bereits in wenigen Stunden, was bedeutet, dass man danach für dasselbe Geld weniger Token bekommt. Alle, die vorher kaufen, können so jedoch schon ihren ersten Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.