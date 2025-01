Bitcoin News: Heute vor 16 Jahren hat Satoshi Nakamoto die Blockchain gestartet

Bei der gigantischen Entwicklung, die der Bitcoin in den letzten Jahren hingelegt hat, kann man fast vergessen, wie die Erfolgsgeschichte eigentlich begonnen hat. Der Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto hatte ursprünglich inmitten der Finanzkrise 2008 das Ziel, eine dezentrale und manipulationssichere Währung zu schaffen. Satoshi Nakamoto, dessen wahre Identität bis heute unbekannt ist, hat dafür am 31. Oktober 2008 das Whitepaper zum Bitcoin mit dem Titel "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" veröffentlicht. Am 3. Januar 2009, also heute vor 16 Jahren, wurde der erste Block auf Bitcoin-Blockchain gemined, wodurch auch die ersten 50 Bitcoin in Umlauf gekommen sind.

Was in den letzten 16 Jahren bei Bitcoin geschehen ist

Obwohl der erste Block am 3. Januar 2009 gemined wurde, erfolgte die erste Transaktion mit Bitcoins erst am 12. Januar desselben Jahres. An diesem Tag schickte Satoshi Nakamoto selbst 10 Bitcoins an den 2014 an ALS verstorbenen Entwickler und Kryptografen Hal Finney, der ebenfalls im Bitcoin-Forum tätig war. Doch es sollte noch einmal über ein Jahr dauern, bis jemand das erste Mal mit Bitcoins bezahlte. Die erste dokumentierte Zahlung mit einer digitalen Währung erfolgte am 22. Mai 2010, als der Entwickler Laszlo Hanyecz zwei Pizzen mit 10.000 $BTC bezahlte.

Diese wären heute beinahe 1 Mrd. US-Dollar wert. Der 22. Mai 2010 wird heute als Bitcoin Pizza Day gefeiert. Ein Jahr später zog sich der sagenumwobene Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto aus der Entwicklung des Bitcoins zurück und ließ seitdem nie wieder etwas von sich hören. Doch mit dem Rückzug des Erfinders begann der Aufstieg des Kryptomarktes erst! Im Jahre 2011 erreichte $BTC erstmals einen Kurs von 1 US-Dollar, 2013 erstmals 1.000 US-Dollar, 2017 erstmals 10.000 US-Dollar und im vergangenen Jahr 2024 erstmals die unglaubliche Marke von 100.000 US-Dollar! Und dabei gibt es sogar noch Analysten, die davon ausgehen, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf mehrere Millionen US-Dollar pro Coin steigen könnte.

(Am 5. Dezember des letzten Jahres ist der Bitcoin-Kurs erstmals auf 100.000 US-Dollar angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Bitcoin hat eine unglaubliche und in der ganzen Finanzwelt einzigartige Erfolgsgeschichte hinter sich. Von einem kleinen Projekt in einem Forum zu einem der größten Phänomene, die der Kapitalmarkt je hervorgebracht hat. Doch die Erfolge des Bitcoins könnten noch deutlich höher gehen. So geht Michael Saylor von einem Bitcoin-Kurs von 13 Mio. US-Dollar pro Coin aus.

