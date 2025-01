Pepe ist die 20. größte Kryptowährung - Bonk zieht bereits nach!

Der Kryptomarkt ist sehr positiv in das neue Jahr gestartet. Bitcoin ($BTC) hat in den ersten 3 Handelstagen dieses neuen Jahres 2025 ebenso eine positive Performance geliefert wie ein Großteil der großen Altcoins. Besonders stark entwickeln sich heute die führenden Meme Coins. Neben den beiden größten, $DOGE und $SHIB kann $PEPE heute besonders hohe Kursgewinne erzielen. Über 6 Prozent ist der Kurs des Coins in den letzten 24 Stunden angestiegen. Das macht $PEPE mittlerweile zur 20. größten Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 9 Mrd. US-Dollar.

($PEPE ist heute um über 6 Prozent angestiegen, doch $BONK zieht bereits nach - Quelle: coinmarketcap.com)

$BONK zieht $PEPE bereits nach

Am heutigen 16. Geburtstag von Bitcoin könnte die Stimmung am Markt kaum besser sein. Der starke Anstieg bei den Meme-Coins hat nicht nur $PEPE auf den Platz der 20. größten Kryptowährung gehievt, sondern auch den Anstieg von $BONK befeuert. Der Coin ist trotz einer schwachen Kursentwicklung im Dezember 2024 im neuen Jahr ebenfalls stark angestiegen. Sogar deutlich stärker als $PEPE. Über 15 Prozent ist der Kurs des größten Meme Coins auf der Solana-Blockchain in den letzten 24 Stunden gestiegen. Das macht $BONK zur 50. größten Kryptowährung auf dem gesamten Kryptomarkt und zum 4. größten Meme Coin mit einer Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. US-Dollar.

MEMECOINS: $PEPE has become the 20th largest cryptocurrency by market cap, while $BONK has secured the #50 spot. pic.twitter.com/KKRZinirDc - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 3, 2025

Die Entwicklung von $PEPE und $BONK zeigt, dass wir uns derzeit am Beginn einer einzigartigen Marktphase befinden könnten. Schon seit Längerem wird von verschiedenen Analysten die Altcoin Season prognostiziert. Dieser Marktzyklus wird sowohl durch eine sinkende Bitcoin-Dominanz eingeläutet, wie sich aktuell zeigt, als auch durch einen starken Anstieg kleinerer Coins. Der starke Anstieg von $PEPE und $BONK spricht dafür, dass eben diese Altcoin Season begonnen hat. Dabei haben Anleger große Chancen. Wer diese Chancen wahrnehmen möchte, sollte auch einen Blick auf den neuen Wall Street Pepe ($WEPE) werfen.

Hier findest du die Website von Wall Street Pepe.

Wie profitieren Anleger von Wall Street Pepe?

Bekanntlich verfügen Krypto-Wale durch ihr Netzwerk oft über eindeutige Vorteile am Kryptomarkt. Sie wissen oft als erste, welcher neue Coin hohes Potenzial aufweist. Doch genau das möchte das Projekt um Wall Street Pepe ($WEPE) nun ändern. $WEPE ist ein neuer Meme Coin, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt durch die Decke geht.

Denn künftig werden der $WEPE-Community Informationen und Strategien über Coins zugänglich gemacht, die bislang nur Krypto-Wale und andere große Investoren zur Verfügung hatten. Das gestaltet den Handel für Privatanleger deutlich fairer als in der Vergangenheit. Das hat dazu geführt, dass die $WEPE-Community auf mittlerweile 43.000 Anleger, die dem Coin auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen, angewachsen ist.

(Die Vorteile von $WEPE haben dazu geführt, dass die Vorverkaufssumme bereits auf über 40 Mio. US-Dollar gestiegen ist - Quelle: wallstreetpepe.com)

Die Community von Wall Street Pepe hat bereits eine Menge Kapital in das neue Projekt investiert. Dadurch ist die Vorverkaufssumme von $WEPE auf mittlerweile 40,47 Mio. US-Dollar angestiegen. Allerdings hat der neue Coin laut Analysten noch deutlich mehr Potenzial. Viele gehen sogar von Gewinnen über 1.000 Prozent aus. Ob $WEPE diese hohe Rendite wirklich schafft, weiß vorab natürlich niemand genau. Die Chancen dafür stehen aber gut. Anleger, die dabei sein wollen, können ihre $WEPE-Token derzeit zu einem niedrigen Kurs im ICO kaufen, wobei der Preis während des Vorverkaufs sogar noch mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt.

Investiere noch heute in Wall Street Pepe.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.