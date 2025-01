DJ MÄRKTE USA/Wall Street beendet Negativlauf mit kleiner Rally

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach fünf Handelstagen in Folge mit Verlusten, sind die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,8 Prozent auf 42.732 Punkte. Der S&P-500 legte um 1,3 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes verbesserten sich um bis zu 1,8 Prozent. Damit ging die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende, die ausgelöst worden war durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 2.109 (Donnerstag: 1.496) Kursgewinner, 692 (1.323) -verlierer und 35 (27) unveränderte Aktien.

Konjunkturseitig fiel der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe im Dezember besser als erwartet aus, wie schon am Vortag der revidierte Einkaufsmanagerindex der US-Industrie. Beide Indizes liegen aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50, womit sie eher nicht gegen weiter sinkende Zinsen sprechen.

Für die Januar-Sitzung der US-Notenbank wird aktuell eine Zinsänderung fast ausgeschlossen, für das darauffolgende Treffen im März wird eine rund 50-prozentge Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung gesehen. "Eine widerstandsfähige Wirtschaft sollte relativ gut gerüstet sein, um mit dem Anstieg der Kreditkosten umzugehen", kommentierte Rentenexperte Amar Reganti von Wellington Management den jüngsten Dämpfer der Zinssenkungshoffnungen. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen und kehrten die Bewegung vom Vortag um.

Der Dollar kam nach dem starken Anstieg am Vortag wieder etwas zurück, was günstig für die Stimmung am Aktienmarkt war. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro erholte sich auf knapp über 1,03 Dollar. Der Dollar liegt damit weiter in der Nähe eines Zweijahreshochs.

Die Ölpreise kletterten bereits den fünften Tag in Folge, diesmal um bis zu 1,2 Prozent - nahe heran an Dreimonatshochs. Zu Beginn des Jahres kämen geopolitische Unsicherheit und Zuversicht im Hinblick auf die chinesische Wirtschaft zusammen und das wirke preistreibend, sagte Pepperstone-Stratege Ahmad Assiri. An anderer Stelle hieß es, der Hauptgrund für den Preisanstieg sei die Erwartung, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen Iran, Venezuela und Russland verschärfen und damit das weltweite Angebot reduzieren werde.

Biden-Veto gegen US Steel-Verkauf - Nuklearaktien weiter gesucht

Auf der Aktienseite verloren US Steel gegen den festen Markt 6,5 Prozent. In einer seiner letzten bedeutenden Amtshandlungen hat US-Präsident Joe Biden ein Veto gegen die Übernahme des US-Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel für 14,1 Milliarden Dollar eingelegt. Manager von US Steel hatten angekündigt, dass sie Werke schließen und die Produktion verlagern könnten, falls der Verkauf nicht zustande kommen sollte.

Tesla machten das kräftige Vortagesminus mit einem Plus von 8,2 Prozent mehr als wett. Am Donnerstag hatten enttäuschende Auslieferungen im vierten Quartal auf den Kurs gedrückt. Hilfreich bei der unmittelbar folgenden Erholung war, dass Tesla im Dezember 18 Prozent mehr in China hergestellte Elektroautos verkaufte als noch im November. Rivian Automotive schossen nach besser als erwartet ausgefallenen Auslieferungen um über 24 Prozent nach oben.

Nvidia stiegen erneut kräftig um 4,7 Prozent. Der nächste große Katalysator für das KI-Chips-Flaggschiff könnte die Rede von CEO Jensen Huang auf der Technikmesse CES in Las Vegas am Montag sein, hieß es im Handel.

Aktien von Herstellern alkoholischer Getränke standen dagegen unter Abgabedruck, nachdem der Leiter des öffentlichen US-Gesundheitsdienstes ein Gutachten veröffentlicht hatte, in dem er den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsrisiko aufzeigte. Anheuser-Busch verloren 2,2, Molson Coors 3,4 und Constellation Brands 0,3 Prozent.

Constellation Energy stiegen um weitere 4,0 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag um 8,4 Prozent zugelegt hatte. Der Betreiber von Kernkraftwerken hatte zwei Verträge mit der US-Regierung unterzeichnet, die in den nächsten Jahren voraussichtlich zu Zahlungen von rund 1 Milliarde Dollar führen werden. Vistra legten nach dem 8,6-prozentigen Vortagesplus um weitere 8,5 Prozent zu. Vistra ist der zweitgrößte Eigentümer von unabhängigen Kernkraftwerken, nur Constellation Energy ist größer. "Unabhängige Stromversorger dürften von der starken Nachfrage und den Energie-/Kapazitätspreisen im Jahr 2025 profitieren", so Analysten der UBS.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.732,13 +0,8% 339,86 +0,4% S&P-500 5.942,47 +1,3% 73,92 +0,6% Nasdaq-Comp. 19.621,68 +1,8% 340,88 +1,6% Nasdaq-100 21.326,16 +1,7% 350,53 +1,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +2,7 4,25 4,0 5 Jahre 4,41 +4,5 4,37 3,4 7 Jahre 4,51 +5,0 4,46 3,0 10 Jahre 4,60 +3,7 4,56 3,1 30 Jahre 4,82 +2,8 4,79 3,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr,7:55 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0309 +0,4% 1,0278 1,0258 -0,5% EUR/JPY 162,14 +0,3% 161,56 161,47 -0,5% EUR/CHF 0,9369 +0,0% 0,9361 0,9359 -0,2% EUR/GBP 0,8294 +0,0% 0,8287 0,8292 +0,2% USD/JPY 157,28 -0,1% 157,17 157,40 -0,0% GBP/USD 1,2429 +0,4% 1,2403 1,2370 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,3605 +0,3% 7,3323 7,3382 +0,3% Bitcoin BTC/USD 98.286,90 +1,5% 96.543,30 96.595,45 +3,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,00 73,13 +1,2% +0,87 +3,2% Brent/ICE 76,56 75,93 +0,8% +0,63 +2,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,6 49,73 -0,3% -0,13 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.638,15 2.658,20 -0,8% -20,05 +0,5% Silber (Spot) 29,62 29,63 -0,0% -0,01 +2,6% Platin (Spot) 942,20 920,25 +2,4% +21,95 +3,9% Kupfer-Future 4,06 4,01 +1,2% +0,05 +1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

