München (ots) -Drama am Freitagabend in der DEL - und die Augsburger am Tabellenende zeigen, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben: Mit einem 4:3-Erfolg im Shootout kontern die Panther die DEG, die am Donnerstag Tabellenführer Ingolstadt 4:1 von der Platte fegte. Düsseldorf wieder Letzter, Augsburg Vorletzter - punktgleich. "Jeder fühlt sich gut. Wir haben das wirklich gebraucht", sagt Thomas Schemitsch erleichtert fest. In Köln wird Moritz Müller hingegen karnevalsmäßig abgefeiert, weil er eine Minute vor Schluss zum 3.2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten um die Top6, EHC Red Bull München, trifft. Der überglückliche 38jährige erleichtert: "Ich habe eine lange Dürrephase hinter mir und dann fehlt in dem einen oder anderen Schuss das nötige Maß an Überzeugung. Wenn der erste Mal reingeht, schießt man ein bisschen befreiter, einfacher, härter." Berlin siegt erneut dank Liam Kirk mit 3:2 gegen den Drittletzten Iserlohn, verkürzt auf 2 Punkte auf Spitzenreiter Ingolstadt.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 33. Spieltags am Freitagabend. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Samstag, mit dem DEL WINTER GAME. Ab 17.00 Uhr empfangen die Löwen Frankfurt Lokalrivale Adler Mannheim zum Derby. Dazu die U20 WM mit den Halbfinals ab 21.30 Uhr live bei MagentaSport.Kölner Haie - EHC Red Bull München 3:2Party am Rhein! Eine Minute vor Schluss schießt Kapitän Moritz Müller die Kölner Haie zum Sieg über den EHC, nachdem die Münchner zweimal geführt haben. Für die Gastgeber ist es der erste Heimsieg über den EHC nach 3 Niederlagen am Stück und hat zur Folge, dass sich die Haie auf Platz 6 beißen und punktgleich mit dem fünftplatzierten EHC sind.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=disxbkIvNXVleXVzYjFwV05DY0dSMmZDa1NnMkpNRmxrMllVS01HUUZPaz0=Maximilian Kammerer, Spieler Köln: "Wir haben immer gute Spiele gegen sie (EHC, d. Red.) abgeliefert. Wir haben über 60 Minuten extrem stark gespielt. Läuferisch waren wir extrem aktiv. Wir wollten auch mit der Scheibe etwas machen und wurden am Ende auch belohnt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dHcvVjZ1WUhOSjFQY3R5dzhRd2ptUEdveEs0VWF0NW4wRFJ5bmkyQWRaaz0=Moritz Müller, Kapitän Köln und Siegtorschütze, über die Euphorie um ihn und Start in 2025: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da kann ich nur zustimmen. Guter Start ins Jahr. Das war kein einfaches Spiel, aber mit dem glücklichen Ende für uns."...zu seinem Siegtreffer: "Ich habe eine lange Dürrephase hinter mir und dann fehlt in dem einen oder anderen Schuss das nötige Maß an Überzeugung. Wenn der erste Mal reingeht, schießt man ein bisschen befreiter, einfacher, härter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFZFdE1aQkQzbEdpYm55Ym1CY0RCWEt6ZkJjNUl0N21OeDhRTU5EbnNkOD0=Veit Oswald, Spieler München, markierte per Penalty das 2:2: "Das ist sehr bitter, wenn man in einem Spiel, das sehr wichtig ist, zweimal führt und das nicht über 60 Minuten halten kann, dann tut das sehr weh. Vor allem, wenn man so kurz vor Schluss das 3:2 kassiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q0EreWdmQUZISmxtWXRwVkw2NnRZNFZzZ3lwY3RBcWxYMHNaZ3E0eXhBbz0=Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 3:2Gerade nochmal gutgegangen! Mit seinen Saisontoren 14 und 15 führt Liam Kirk die Eisbären zum Comeback-Sieg und springt wieder in die Top-3 der besten DEL-Torjäger. Nach dem 1. Drittel lagen die Gastgeber überraschend 0:2 zurück. Mit diesem Erfolg nutzen die Berliner den Patzer der Ingolstädter aus, die in Düsseldorf 1:4 unterlagen und rücken bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer heran. Iserlohn bleibt auf Rang 12.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WnZvUzAyM0R1K3lLbGg3R3RuWHFtY1lHSmRaRzhoa2g0UVVCU0RRY08zND0=Gab Fontaine, Spieler Berlin und Torschütze zum 2:2: "Ich denke, wir haben unserem System vertraut. Wir haben ein gutes Team und haben das das erste halbe Jahr auch gezeigt. Wir haben daran geglaubt, dass, wenn wir so spielen, wie wir sollen, die Dinge für uns laufen werden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VUtGQmRFTWw2Qi9adktQazNWZS85bitiSGhlcEVwaFEwcDUvZ1BBK094OD0=Sven Ziegler, Spieler Iserlohn: "Das 1. Drittel war sehr solide. Wir haben sehr wenig zugelassen. Dass Berlin versucht, eine Antwort zu geben, war auch klar. Da machen wir 3 bis 4 Strafen innerhalb von einer Minute. Keine Ahnung, ob das alles Strafen waren oder man hätte ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte zeigen können. Und dann ist es schwer, gegen Berlin zwei Minuten 5 gegen 3 zu überstehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L0FYeXBBanVsQzAvKzlHaldnL3NSZW5kMGNZL1lORndoaW45WE9OYmRQcz0=Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 4:3 (SO)Aufatmen bei den Augsburger Panthern! Nach 5 Niederlagen in Folge gibt es im bayerischen Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers den ersten Sieg. Besonders wichtig sind die 2 Punkte, weil Abstiegskonkurrent Düsseldorf am Donnerstag 4:1 gegen Tabellenführer Ingolstadt gewann. Mit dem Erfolg verdrängen die Panthers die DEG wieder auf den letzten Platz. Nürnberg bleibt auf Rang 10.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cmljTjBlNDYxWWxaVHlqVERNVG4wMFFUNHdTemsybHlFS3JyM1pER01WMD0=Thomas Schemitsch, Spieler Augsburg: "Wir haben im Shootout geantwortet. Natürlich wollten wir drei Punkte. Aber zwei Punkte sind auch gut und wir schauen nach dem Rest am Sonntag."...zum ersten Sieg nach fünf Niederlagen: "Jeder fühlt sich gut. Wir haben das wirklich gebraucht. Wir versuchen, Siege und Punkte zu sammeln. Das ist ein guter Start für unser Wochenende."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnlzcGJWNHZRWGREQnozWDgvV2J3ak1zSndKN1JrQjJrM3F2cmVpWDMzbz0=Winter Game am Samstag: Spektakuläre Bilder der Drohne, schon jetzt reinschauenDas neue Jahr fängt ja gut an! Am Samstag, 4. Januar 2025, steigt im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main mit dem "DEL WINTER GAME powered by MagentaSport" das wohl größte Derby zwischen den Löwen Frankfurt und Adler Mannheim. Ein Open Air-Spektakel, schon ab 17 Uhr live bei MagentaSport, mit starken Innovationen, die es so in der PENNY DEL noch nie gab: Live-Bilder aus den Kabinen, Ansprachen der Trainer, Kamera auf dem Eis, erstmalig Live-Drohnen-Bilder, die den Eishockey-Produktionsstandard in Deutschland auf ein neues Level heben werden. Die sportliche Brisanz ist sowieso vorhanden: Frankfurt gewann die beiden letzten Derbys. "Wir haben etwas gutzumachen", fordert Geschäftsführer Matthias Binder.Beim letzten Open-Air-Spiel zwischen den Haien und den Adler Mannheim sorgten rund 40.000 Zuschauern für eine einmalige Atmosphäre in Köln. In Frankfurt wird mit noch mehr Fans gerechnet: bis Donnerstag lag der Vorverlauf offiziell bei rund 42.000 -Tickets es soll das größte Derby aller Zeiten mit einem ansprechenden Rahmenprogramm werden. Allein 10 000 Tickets gingen nach Mannheim. MagentaSport startet die Live-Übertragung bereits um 17 Uhr, Bully ist um 18 Uhr.So hat der Fan ein DEL-Spiel noch nie gesehen!Zum DEL WINTER GAME setzt MagentaSport auf geballte Kompetenz und Innovation: Mit Sascha Bandermann als Moderator, Basti Schwele kommentiert. Ronja Jenike und Rick Goldmann sind als Experten im Einsatz, Konstantin Klostermann interviewt zahlreiche prominente Gäste.Um das Spiel werden neue Maßstäbe gesetzt: nach der tollen Premiere und positiven Fan-Reaktionen beim Deutschland Cup wird "Kabinen-TV" nun erstmalig in der DEL live gezeigt. Vor dem Spiel, in den Drittelpausen und danach werden Trainer-Ansprachen, Team-Einschwörungen sowie Reaktionen aus der Mannheimer und Frankfurter Kabine gezeigt.Weiteres Novum: eine Spezial-Drohne sorgt für noch nie in der DEL präsentierte Live-Bilder - bestes internationales Produktionsniveau.Spektakulär: Ein Drohnenflug durch den zur Eishockeyhalle umgebauten Deutsche Bank Park: https://cloud.thinxpool.de/s/cMSAFErriotTwwiSo liefen die vergangenen Winter Games: Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre: https://cloud.thinxpool.de/s/saFsAp5yFGCDN6aEishockey live bei MagentaSportSamstag, 04.01.2025DEL WINTER GAMEab 17.00 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler MannheimU20-WMab 21.30 Uhr: Halbfinale 1 der U20-WM in KanadaSonntag, 05.01.2025U20-WMab 01.30 Uhr: Halbfinale 2 der U20-WM in Kanadaab 21.30 Uhr: Spiel um Platz 3 der U20-WM in KanadaDELab 13.45 Uhr: Kölner Haie - Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin, Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wingsab 16.15 Uhr: Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Straubing TigersMontag, 06.01.2025U20-WMab 01.30 Uhr: Finale der U20-WM in Kanadaab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5942550