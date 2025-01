Solana News: Darum bekommen Investoren FOMO und treiben SOL über 216 USD

Mehrere wichtige Nachrichten treiben derzeit den SOL-Kurs an, sodass dieser den diagonalen Widerstand übertreffen konnte. Worum es sich bei ihnen handelt, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Solana ist jetzt sicher gegenüber Quantencomputern

Eine der größten Gefahren für die Sicherheit der Blockchains stellen die Quantencomputer dar. Denn normalerweise würde ein Hacker mit einer Brute-Force-Attacke auf den SHA-256-Algorithmus, der Bitcoin verschlüsselt, selbst mit den leistungsfähigsten Supercomputern mehrere Milliarden Jahre benötigen. Für klassische Computer ist es hingegen fast unmöglich.

Quantencomputer würden bisher immer noch Jahre dafür benötigen. Dennoch entwickelt sich diese Technologie schnell weiter, sodass es mit Angriffen auf elliptische Kurven irgendwann auch in Stunden oder sogar Minuten möglich sein soll.

Dafür wären 2330 fehlerkorrigierte Qubits nötig, wobei im vergangenen Jahr durch den IBM Quantum Condor erst 127 Qubits erreicht wurden. Laut Einschätzung von einigen Wissenschaftlern dauert es noch 10 bis 20 Jahre, bis tausende fehlerkorrigierte Qubits erreicht werden.

Allerdings ist Google in dieser Hinsicht mit der "Quantenüberlegenheit" ein großer Fortschritt bei der Verbesserung der Fehlerkorrektur gelungen. Somit wurde die Zuverlässigkeit und Stabilität der Quantenprozessoren optimiert, was bisher eine ihrer größten Schwachstellen ist.

Quantum resistance has been achieved internally.https://t.co/O2wgya5ZDZ - Dean ??? ( , ) | sbpf/acc (@deanmlittle) January 3, 2025

Indessen wurde in die Solana-Blockchain nun mit Winternitz Vault eine Technologie implementiert, mit welcher für jede Transaktion neue Keys für die Wallets erstellt werden, was das Hacken deutlich schwieriger gestaltet.

Denn bei Transaktionen geben die Nutzer ihren Public Key bekannt, mit dem über den Elliptic Curve Digitale Signature Algorithm auch die Private Keys erlangt werden können. Genau diese Schwachstelle soll jetzt mit der neuen Technologie gelöst werden.

Allerdings handelt es sich bei dieser um keine Verpflichtung, sondern lediglich eine Option. Daher sind auch nur die Transaktionen der Wallets davor geschützt, welche die Winternitz Vaults verwenden.

Hoffnungen auf Solana ETFs nehmen zu

Einer der am meisten erwartete Krypto-ETFs ist der für Solana. Denn es handelt sich um die führende monolithische Blockchain mit einer parallelen Verarbeitung der Transaktionen, wobei diese im Unterschied zu Sui auch ohne Einschränkungen möglich ist. Dabei bietet Solana eine besondere Effizienz, niedrige Gebühren und eine hohe Funktionalität.

Zuletzt haben sich zwar die Gebühren auf Solana durch MEV (Maximum Extractable Value) etwas erhöht, allerdings sind diese immer noch im Vergleich zu vielen anderen Blockchains niedrig. Zudem sind Maßnahmen geplant, um dies zu ändern, sodass Solana als schnellste Blockchain zusätzlich an Attraktivität gewinnt.

Nach Einschätzung unterschiedlichster Analysten dürfte der Solana-ETF schon in diesem Jahr genehmigt werden, was diese primär auf die neue US-Regierung zurückführen. Denn durch diese wird unter anderem der bisher für Kryptowährungen hinderliche SEC-Vorsitzende ersetzt.

Aber auch die Genehmigung der ersten Krypto-ETFs in den USA und des SOL-ETFs in Brasilien wirkt sich förderlich aus. Denn diese haben sich seit ihrem Start besonders positiv entwickelt und darüber hinaus haben insbesondere jüngere Investoren ein größeres Interesse an digitalen Assets.

VANECK'S MATTHEW SIGEL SAYS POLYMARKET'S 77% PROBABILITY OF A SOLANA ETF BEING APPROVED IN 2025 IS "UNDERPRICED, IMO." $SOL pic.twitter.com/GbBebqjaxo - Giannis Andreou (@gandreou007) January 3, 2025

In diesem Zusammenhang hat sich nun auch Matthew Sigel, der Leiter des Researchs für digitale Assets, zu Wort gemeldet. Seiner Ansicht nach würde die auf dem Wettmarkt von Polymarket angegebene Chance von 76 % viel zu niedrig sein. Mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit sogar auf 54 % gefallen.

Die nächsten wichtigen Daten für die Zulassung der Solana ETFs sind der 23. und der 25. Januar, wobei die SEC vermutlich wieder wie zuvor mehrere Exchange-Traded Funds gleichzeitig genehmigen wird, um keinen von ihnen zu bevorzugen. Dann könnte der SOL-Coin bereits neue Allzeithochs jenseits der in diesem Jahr verzeichneten 263,83 USD erreichen.

Denn auch die institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen hat über das vergangene Jahr deutlich zugenommen. So investieren immer mehr Pensionsfonds, Unternehmen und private Anleger in digitale Assets, da sie somit leichter zugänglich sind und auch andere Vorteile bieten.

Solaxy verbessert Solana mit ersten Layer-2

Der große Erfolg von Solana hat auch zu einer zunehmenden Belastung der Blockchain geführt, wobei es zu Transaktionsabbrüchen in bis zu 70 % der Fälle kommt. Ähnliche Probleme ereigneten sich auch bei Ethereum, welches einen Anstieg der Gebühren auf ein für kleine Transaktionen ökonomisch sinnlose Niveaus trieb und die Geschwindigkeit enorm verlangsamte.

Deshalb wurde nun die neue Layer-2 von Solaxy entwickelt, welche die Transaktionen auf einer Sidechain bearbeitet und anschließend auf Ethereum und Solana absichert. Aus diesem Grunde sollen die Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfälle der SOL-Chain kein Problem mehr darstellen. Zeitgleich nutzt es die hohe Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren von Solana.

Ein weiterer Vorteil von Solaxy ist, dass es von der starken Etablierung von Ethereum profitiert, welches bisher führend im kommerziellen Bereich ist. Somit kann die Migration von anderen Anwendungen deutlich leichter gelingen, während die Entwickler nach Blockchains mit attraktiveren Konditionen suchen.

Die Nachfrage nach Blockchain-Diensten nimmt immer weiter zu, da neue Sektoren wie Infrastruktur, Cloud-Dienste, Musik, Gaming, KI und vieles mehr geboten werden. Aber auch die künstlichen Intelligenzen interagieren miteinander über die Blockchains, was das Flaschenhalsproblem künftig sogar noch vergrößern kann.

In dieser Hinsicht ist Solaxy eine hervorragende Option, um in die Skalierung der Blockchains zu investieren. Dies haben sich auch viele Investoren gedacht, welche über den Presale Coins im Wert von 8,13 Mio. USD erworben haben. Nur noch für weniger als 36 Stunden können sie rabattiert für 0,00159 USD gekauft werden.

