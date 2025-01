Krypto News: Experte erklärt den Bull-Run 2025 mit Zeitplan

Die bullische Entwicklung von Bitcoin im Jahr 2025 könnte durch mehrere Aspekte unterstützt werden. Mit Donald Trumps Amtsübernahme wird eine Pro-Krypto-Regulierung in den USA erwartet. Analysten prognostizieren eine Fortsetzung des Bullenmarkts, getrieben von der Zustimmung weiterer Bitcoin-ETFs und dem damit verbundenen Kapitalzufluss. Die staatliche Adoption könnte durch Pläne für eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA vorangetrieben werden, was das Vertrauen und die Nachfrage steigern würde. Andere Staaten könnten folgen. Bitcoins historischer Zyklus, insbesondere nach dem Halving 2024, deutet auf eine weitere Preissteigerung hin, da die Knappheit der Kryptowährung weiterhin hoch ist. Zudem könnte der geldpolitische Pivot zu niedrigeren Zinsen führen und somit risikofreudigeres Investieren in Bitcoin fördern.

Die stetige Adoption durch Institutionen und möglicherweise Länder könnte Bitcoin 2025 auf neue Höhen treiben. Doch wie genau läuft der Bitcoin-Bullenmarkt ab? Wann sollte man einsteigen und wann wieder verkaufen? Ein führender Experte erklärt jetzt den Bullenmarkt mit Zeitplan für 2025.

Bullenmarkt 2025: Alles Wissenswerte für Anleger

Der folgende Experte erklärt den potenziellen Bull-Run 2025 anhand einer umfassenden Analyse, die saisonale Muster und historische Marktverläufe berücksichtigt. Damit widerspricht der Analyst der weit verbreiteten Annahme, dass es 2025 zu einem doppelten Top wie 2021 kommen könnte. Ein Doppeltop ist ein bearishes Chartmuster, das entsteht, wenn der Kurs zwei ähnliche Hochpunkte erreicht. Seiner Ansicht nach wäre dies ein grundlegender Fehler, da identische Muster in aufeinanderfolgenden Marktzyklen selten auftreten.

Everyone expects double top in 2025. I think it's wrong.



Think about it:



Firstly, identical chart patterns don't exist at all and certainly won't appear one after another in sequence.



There's always an element of high entropy to that during the top/bottom formations.



It's… - CRYPTO?IRB (@crypto_birb) January 3, 2025

Historische Daten zeigen, dass Bitcoin-Höchststände stets in Q2 oder Q4 erreicht wurden. Die Erklärung hierfür liegt in saisonalen Trends der traditionellen Märkte: Der Zeitraum von November bis Mai sind für den S&P 500 und Nasdaq historisch stark. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das dritte Quartal durch geringe Handelsaktivität und saisonale Schwäche aus, die häufig im September ihren Tiefpunkt findet, bevor eine Rallye im vierten Quartal beginnt. Das sogenannte Sommerloch ist altbekannt. Dieser Verlauf spiegelt sich auch im Kryptomarkt wider, weshalb der Experte für Q4 2024 eine starke Aufwärtsbewegung prognostizierte - was mit einem tatsächlichen Anstieg von rund 50 Prozent auch bestätigt wurde.

Zu Beginn des Jahres 2025 erwartet er eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, getrieben durch neue Investoren, die aufgrund der jüngsten Kursgewinne einsteigen. Dieses erhöhte Kaufvolumen könnte die Kurse bis ins zweite Quartal hinein weiter ansteigen lassen, bevor die Saisonalität im Mai zu Gewinnmitnahmen führt. Diese Verkäufe dürften im dritten Quartal weitere Korrekturen auslösen. Der Experte rät also dazu, vor dem Q3 2025 signifikante Gewinne mitzunehmen. Das Jahr 2026 dürfte laut ihm ein typischer Bärenmarkt werden. Das Fazit: In der ersten Jahreshälfte Vermögen aufbauen, in der zweiten Hälfte schützen und in weniger volatile Vermögenswerte umschichten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.