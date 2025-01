Jetzt kaufen und in zehn Jahren kassieren? Forbes hat eine exklusive Liste mit sechs genialen Aktien für das nächste Jahrzehnt erstellt. Sie kennen dieses Gedankenspiel sicher: Hätten Sie nur schon vor zehn Jahren in den heutigen E-Commerce-Giganten Amazon investiert… in den KI-Börsen-Star Nvidia. Dieses kleine Spiel kann einem schnell Kopfschmerzen bereiten. Muss es aber gar nicht: Zwar können Anleger an der Vergangenheit nichts ändern - die Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...