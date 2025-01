Unterföhring (ots) -Nach der WM ist vor der "Promi-Darts-WM". Erkämpft sich der aktuelle Vize-Weltmeister und dreifache WM-Champion (2014, 2017, 2019) Michael van Gerwen nach seiner Niederlage im Finale der PDC-Darts-WM morgen live um 20:15 Uhr bei der "Promi-Darts-WM" auf ProAcht doch noch einen WM-Titel?Oder verteidigt Vorjahressieger Ricardo "Pikachu" Pietreczko den Pokal? An der Seite von Schauspieler Axel Stein will der erfolgreichste Deutsche der PDC-Darts-WM 2025 gegen diese Promi-Profi-Duos die Pfeile fliegen lassen:- Deutschlands bester Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss und Peter "Snakebite" Wright- Chartstürmerin Vanessa Mai und Luke "Cool Hand Luke" Humphries- Mr. Comedy-Street Simon Gosejohann und Michael "Mighty Mike" van Gerwen- BVB-Legende Patrick Owomoyela und Steven "The Bullet" Bunting- Reality-TV-Star Evelyn Burdecki und Martin "The Wall" SchindlerDie Duos spielen im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Christian Düren moderiert "Die Promi-Darts-WM" aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro.Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH."Die Promi-Darts-WM" am Sonntag, 5. Januar 2025, um 20:15 Uhr, auf ProAcht und JoynHashtag zur Show: PromiDartsWMPressekontakt:Swantje RollTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1135email: swantje.roll@proacht.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@proacht.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5942603