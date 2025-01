Besser als Bitcoin? SUI steigt auf über 5 Dollar, während Flockerz 9 Millionen Dollar anvisiert

Das neue Jahr beginnt mit einem Paukenschlag am Kryptomarkt. Während sich der Bitcoin-Kurs der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke nähert, sorgt die Altcoin-Season für noch mehr Bewegung. Ethereum outperformt Bitcoin erneut und verbreitet Optimismus unter den Anlegern. Ein Altcoin, der dabei besonders stark profitiert, ist Sui ($SUI). Mit einem Anstieg auf über 5 Dollar hat der Token ein neues Allzeithoch erreicht und zeigt eine beeindruckende Kursentwicklung. Auch beim neuen Meme Coin Flockerz ($FLOCK) könnte die Stimmung kaum besser sein.

$SUI mit neuem Allzeithoch

$SUI ist seit Monaten nicht mehr zu bremsen. Während sich einige schon im letzten Jahr gefragt haben, ob ein Investment am Allzeithoch noch Sinn macht, haben andere die starken Fundamentaldaten als Grund gesehen, trotzdem zu kaufen. Das hat sich auch ausgezahlt. Seit September letzten Jahres hat sich der Kurs des Tokens verfünffacht und es sieht nicht danach aus, als wäre hier schon Schluss.

BREAKING NEWS: $SUI JUST HIT A NEW ATH pic.twitter.com/r5Mpc4u4xE - Sui Ninja (@sui_ninja_) January 3, 2025

Kurzfristig gibt es ein kleines Warnsignal, das Anleger, die mit dem Gedanken spielen, jetzt noch zu investieren, beachten sollten: Das Handelsvolumen während des jüngsten Kursanstiegs ist deutlich niedriger als in den vorigen Monaten. Das könnte darauf hindeuten, dass die Dynamik langsam abnimmt und sich der Markt auf eine mögliche Korrektur vorbereitet, da die Rallye nicht mehr von so vielen Käufern getragen wird wie vorher.

Jetzt noch einsteigen oder Finger weg?

Wenn ein Asset ein neues Allzeithoch erreicht, gibt es keine wichtigen Marken mehr, an denen der Kurs abprallen könnte, weshalb man auch von einer "Discovery Zone" spricht. Hier müssen die Bullen erst herausfinden, wo ihre Grenzen sind. Bei $SUI passiert das auch schon eine ganze Weile.

Obwohl der Relative Stärke Index (RSI) von $SUI noch nicht im überkauften Bereich liegt, könnten die Bullen daher in den kommenden Tagen auf Gegenwind stoßen. Kurzfristig ist eine Korrektur auf die Unterstützungszone bei etwa 4 Dollar möglich. Langfristig bleibt die Stimmung allerdings positiv und ein Kursziel von 10 Dollar ist im aktuellen Marktumfeld durchaus realistisch - auch wenn vorher eine Korrektur eintreten sollte. Bis Jahresende könnte der $SUI-Kurs auch die 10 Dollar Marke knacken.

($SUI Chart - Quelle: TradingView)

Für Anleger, die einen Einstieg in Betracht ziehen, könnte eine gestaffelte Strategie sinnvoll sein. Ein erster Teil des geplanten Investments könnte genutzt werden, um von der aktuellen Dynamik zu profitieren, während weitere Käufe bei einer möglichen Korrektur getätigt werden könnten. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, sowohl von weiteren Kurssteigerungen als auch von einem günstigeren Einstieg nach einer Korrektur zu profitieren. Wer langfristig orientiert ist, muss auch ein Investment beim aktuellen Kurs nicht fürchten, da die Chancen gut stehen, dass es für $SUI weiter bergauf geht.

Positive Marktstimmung als Treiber

Die allgemeine Marktstimmung bleibt äußerst bullish. Faktoren wie Michael Saylors Ankündigung, weitere 2 Milliarden Dollar in Bitcoin zu investieren, und die Erholung des Spot Bitcoin ETF-Marktes tragen zur optimistischen Haltung der Anleger bei. Allein gestern wurden über 900 Millionen Dollar in Bitcoin ETFs investiert. Ein starker Bitcoin-Kurs dürfte auch Altcoins wie $SUI weiter nach oben treiben.

Mit einem Kursziel von 10 Dollar in Reichweite bleibt $SUI einer der spannendsten Altcoins im neuen Jahr. Dennoch sollten Anleger vorsichtig bleiben und sowohl die Risiken als auch die Chancen sorgfältig abwägen, um das Beste aus der aktuellen Marktsituation herauszuholen. Wer auf noch höhere Renditen aus ist, muss wohl auch das höhere Risiko eingehen, das mit Meme Coins einhergeht. Aktuell ist es vor allem Flockerz ($FLOCK), bei dem Anleger und Analysten extrem hohe Renditen erwarten. Zumindest deutet derzeit einiges darauf hin.

Flockerz steuert auf 9 Millionen Dollar zu

Mit den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, die meist eine eigene Blockchain mitbringen, wie es auch bei Sui der Fall ist, lässt sich bereits sehr gutes Geld verdienen. Dennoch zieht es immer mehr Anleger zu Meme Coins, die mit noch höheren Renditen locken, wenn auch bei höherem Risiko. Vor allem bei Flockerz sehen Analysten Potenzial, dass sich der Kurs in den nächsten Wochen vervielfachen könnte. Viele halten einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

($FLOCK Token-Vorverkauf - Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der erste Meme Coin, der komplett von der Community gesteuert wird, da jeder $FLOCK-Besitzer über die Zukunft des Projekts mitbestimmen kann. Über eine Vote 2 Earn Funktion können Anleger nicht nur abstimmen, sondern erhalten dafür auch Token als Belohnung. Flockerz verfügt auch über die Möglichkeit, seine $FLOCK-Token zu staken und dafür ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu verdienen. Die Staking-Rendite ist in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hoch, sodass sich ein früher Einstieg lohnen könnte.

Flockerz ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass hier schon fast 9 Millionen Dollar investiert wurden, stimmt Analysten extrem bullish. Die hohe Nachfrage und das einzigartige Konzept, sowie die hohen Staking-Renditen machen es durchaus möglich, dass Flockerz nach dem Launch auf eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar steigt, worüber sich vor allem frühe Käufer freuen dürften.

