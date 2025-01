Solana News: Starke Entwicklung - geht der Bull-Run 2025 weiter?

Mit einem Kursanstieg von rund 15 Prozent in den letzten sieben Tagen geht die bullische Entwicklung gleich weiter. Denn SOL zeigt gleich zum Jahresstart relative Stärke und entwickelt sich besser als Bitcoin, Ethereum oder auch XRP. Angetrieben dürfte die starke Entwicklung auch vom Fundament aus dem Jahr 2024 sein. Geht die Solana-Rallye in 2025 weiter? Zumindest bleibt die Basis stark, so zeigen die folgenden Daten:

Solana Analyse: Diese Entwicklungen sind klar bullisch

Solana verzeichnete im Jahr 2024 eine starke Performance, die auf mehreren entscheidenden Faktoren beruhte. Ein zentraler Indikator war zuletzt nach den Analysten der Nettokapitalzufluss von insgesamt 348 Millionen US-Dollar aus anderen Ökosystemen. Damit lag Solana hinter den Projekten Base und Hyperliquid, die jeweils 1 Milliarde bzw. 711 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verzeichneten. Dieser Kapitalzufluss unterstreicht das wachsende Vertrauen institutioneller und privater Investoren in Solanas langfristiges Potenzial.

Eine technische Verbesserung, die Solanas Effizienz weiter erhöhte, war ferner die Genehmigung von SIMD 207 durch die Kernentwickler. Diese Änderung führte zu einer Erhöhung des Blocklimits von 48 Millionen auf 50 Millionen Compute Units (CUs). Das gesteigerte Blocklimit verbessert Solanas Netzwerkbandbreite und Skalierbarkeit, was entscheidend für das Handling wachsender Nutzerzahlen und Transaktionsvolumen ist. Denn für Massenadoption braucht es natürlich ein hochskaliertes Netzwerk, das einwandfrei funktioniert.

1/ Solana just wrapped up its best year yet, and 2025 is set to be just as explosive:



- Firedancer is on the horizon

- Block size will increase (IBRL)

- Top ecosystem for new developers



Let's dive into the data pic.twitter.com/CYXBdWvOh3 - Blockworks Research (@blockworksres) January 3, 2025

Finanziell erzielte Solana im Jahr 2024 ebenfalls Rekordwerte. Die Einnahmen aus Transaktionsgebühren und MEV (Miner Extractable Value) erreichten mit 1,4 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch. Diese Zahlen verdeutlichen Solanas zentrale Rolle im globalen Krypto-Handel, da 39 Prozent des weltweit generierten REV auf Solana entfielen. Zu Beginn des Jahres lag dieser Wert noch bei lediglich 5 Prozent, was die erhebliche Expansion belegt. Natürlich dürfte hier der Meme-Coin-Hype in 2024 ein Faktor sein.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum war das Handelsvolumen der dezentralen Börsen (DEXs) auf Solana, das im Dezember 188 Milliarden US-Dollar betrug. Während das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vormonat konstant blieb, stieg das Volumen des SOL-USD-Handelspaares um 34 Prozent, von 38 auf 51 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sank das Handelsvolumen von Memecoins um 13 Prozent, was auf einen Rückgang spekulativer Aktivitäten und eine Verschiebung hin zu etablierten Assets hindeutet. Abgerundet wurde das Jahr durch das Wachstum der Stablecoin-Versorgung auf Solana, die mit 5,1 Milliarden US-Dollar ein Niveau erreichte, das zuletzt im August 2022 verzeichnet wurde. Auch hier schreitet die Adoption immer weiter voran.

Solanas starke Entwicklung im Jahr 2024 zeigt also ein Zusammenspiel von technischer Innovation, starker Kapitalzufuhr, steigenden Einnahmen und der wachsenden Nutzung. Sollten sich diese Trend 2025 fortsetzen, scheint ein weiterer Bull-Run wahrscheinlich.

Solana Alternative: Solaxy steigt über 8 Mio. $ - L2-Lösung für Solana startet

Solaxy präsentiert sich derweil nach eigener Aussage als erste Layer-2-Lösung speziell für Solana und konnte bereits über 8 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln. Die neue L2 hilft also dabei, die Skalierbarkeit von Solana zu verbessern und Netzwerküberlastungen zu vermeiden. Während Ethereum in den vergangenen Jahren durch Layer-2-Lösungen erhebliche Fortschritte in Sachen Effizienz und Kostenreduktion erzielt hat, möchte Solaxy nun einen ähnlichen Ansatz für Solana umsetzen.

Zum Solaxy Presale

Solana überzeugt durch hohe Geschwindigkeit und geringe Kosten, doch bei steigender Nutzerzahl treten auch hier Belastungsprobleme auf. Solaxy setzt genau hier an und bietet eine Infrastruktur, die auf die speziellen Anforderungen von Solana abgestimmt ist. Besonders interessant ist der hybride Ansatz: Solaxy integriert Elemente sowohl der Solana- als auch der Ethereum-Blockchain. Dadurch können Transaktionsdaten parallel auf Ethereum gesichert werden, was die Ausfallsicherheit erhöhen soll. Zusätzlich wird durch die Einführung einer speziellen Bridge der reibungslose Austausch von Vermögenswerten zwischen beiden Netzwerken möglich, wodurch Entwicklern neue Möglichkeiten zur Erstellung von Multi-Chain-Anwendungen eröffnet werden.

Ingesamt werden rund 138 Milliarden SOLX-Token ausgegeben, wobei 30 Prozent für die Weiterentwicklung des Ökosystems vorgesehen sind. 25 Prozent dienen als Anreiz für frühe Unterstützer, während 15 Prozent auf Marketingmaßnahmen entfallen, um die Bekanntheit zu steigern. 10 Prozent der Token sind für die Listung an führenden Krypto-Börsen reserviert, was die Liquidität und Zugänglichkeit verbessern soll. Zudem wird ein Fünftel der Token als Reserve gehalten, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Anleger können im laufenden Presale immer noch SOLX Token erwerben und diese direkt mit einer attraktiven Rendite von mehr als 400 Prozent staken. Neben Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB wird auch die Zahlung per Kreditkarte unterstützt. Da in 24 Stunden der Preis schon wieder steigt, könnte sich eine zeitnahe Analyse anbieten.

Zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.