Sektoranalyse Wasseraktien - global steigende Nachfrage nach dem lebensnotwednigen Gut Wasser!

Stabilität, Wachstum & Nachhaltigkeit mit Wasseraktien

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Es lässt sich weder ersetzen noch vermehren, und dennoch nimmt die Nachfrage nach sauberem Wasser weltweit stetig zu. Dieser Umstand macht den Wassersektor zu einer der spannendsten und zukunftssichersten Branchen - und für Investoren zu einer vielversprechenden Gelegenheit.

Die globale Wassernachfrage übersteigt bereits heute in vielen Regionen das Angebot. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und der Klimawandel verschärfen die Situation. Industrieländer investieren Milliarden in die Modernisierung veralteter Wasserinfrastruktur, während Schwellenländer in die Versorgung und Aufbereitung von Wasser investieren müssen. Unternehmen, die innovative Technologien und Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten, profitieren von diesen Entwicklungen.

Wasseraktien können Investoren sowohl Stabilität als auch Wachstum bieten. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt die Nachfrage nach Wasser konstant, da es ein unverzichtbares Gut ist. Gleichzeitig bieten technologische Fortschritte, wie intelligente Wasserzähler oder hocheffiziente Entsalzungsanlagen, enormes Wachstumspotenzial.

Immer mehr Anleger legen Wert auf nachhaltige Investments. Der Wassersektor bietet eine ideale Gelegenheit, um Rendite mit ethischen Grundsätzen zu verbinden. Investitionen in Wasseraktien können dazu beitragen, die globale Wasserversorgung zu verbessern und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen.

Wasser ist nicht nur ein Rohstoff, sondern eine der zentralen Herausforderungen und Chancen des 21. Jahrhunderts. Investitionen in Wasseraktien bieten Zugang zu einer Branche, die über Jahrzehnte hinweg relevant bleiben wird. Für Investoren, die Stabilität, Wachstum und Nachhaltigkeit schätzen, könnte dieser Sektor eine sprudelnde Quelle von Renditen sein.

Cadiz Inc. (CDZI) - ISIN US1275372076







Das Unternehmen mit Sitz in Los Angeles konzentriert sich auf die Speicherung und Umleitung von Wasserreserven, um Gemeinden in wasserarmen Regionen zu unterstützen. Wichtig ist zu wissen, dass das Unternehmen seit Jahren Verluste schreibt. Charttechnisch sieht es aber wesentlich besser aus, sodass womöglich Insider mehr wissen und den Kurs mit ihren Aktienkäufen nach oben treiben. Das Wertpapier befindet sich in einem Aufwärtstrend und könnte im Zuge des aktuellen Rücksetzers auf die Watchlist wandern.

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) - ISIN KYG237731073







Consolidated Water Co. Ltd., mit Hauptsitz auf den Kaimaninseln, ist ein Spezialist für Wasserversorgung und -Aufbereitung von Meerwasser. Das Unternehmen gliedert sich in vier Bereiche: Der Einzelhandelsbereich versorgt Teile der Grand Cayman Island mit Wasser, während die Großhandelsabteilung staatliche Versorger auf den Kaimaninseln und Bahamas beliefert. Zudem bietet das Unternehmen Planungs- und Betriebsdienstleistungen an und produziert spezialisierte Wasseraufbereitungsanlagen. In fundamentaler Hinsicht überzeugen die Gewinnzahlen mit jeweils dreistelligen Zuwachsraten in den vergangenen beiden Jahren. Beim Blick auf das vergangene Halbjahr sehen wir eine übergeordnete Seitwärtsbewegung mit einer Keilformation am Ende. Die Tatsache, dass die Kurse derzeit oberhalb der gleitenden Durchschnitte notieren, sorgt für eine bullische Einschätzung.

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) - ISIN US04040Y1010







Aris Water Solutions ist ein Umweltinfrastruktur-Spezialist, der sich auf Wassermanagement im Permian Basin in Texas und New Mexico konzentriert. Das Unternehmen betreibt zwei Kerngeschäfte: Die Handhabung von Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung sowie innovative Recycling-Lösungen. Mit einem Netzwerk von über 745 Meilen Pipeline und zahlreichen Aufbereitungsanlagen hilft Aris seinen Kunden dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Die fundamentalen Zahlen zeigen ein sehr solides Gewinnwachstum. In Chart erkennen wir ein starkes Momentum rundum die Quartalszahlen vom vergangenen November. Der anschließende Pullback zu den gleitenden Durchschnitten lässt uns auf den nächsten Bounce warten.

Pure Cycle Corporation (PCYO) - ISIN US7462283034

Pure Cycle betreibt Wasserversorgung und Landentwicklung im Großraum Denver. Das Unternehmen besitzt Wasserrechte, bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen für verschiedene Kunden an und erschließt neue Flächen, wodurch zusätzliche Abnehmer gewonnen werden. Darüber hinaus gibt es Aktivitäten im Bereich Kunststoff-Recycling. Das Unternehmen lieferte in den vergangenen Jahren schwarze, allerdings rückläufige Ergebniszahlen. Nach der starken Entwicklung im November gab es im vergangenen Monat eine Konsolidierung die knapp unter den 50er-EMA reichte. Ab 13 USD könnte das Wertpapier nun für Long Trades wieder attraktiv sein.







Tagescharts vom 03.01.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.01.2025

