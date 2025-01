Ethereum könnte auf 18.000 $ steigen, während Wall Street Pepe über 40 Mio. $ pumpt

Ethereum startet bullisch in das neue Krypto-Jahr und steigt in wenigen Tagen um fast 10 Prozent. Damit beendet ETH die Korrektur aus dem vergangenen Jahr. Der Auftakt ist gelungen. Zugleich zeigt die Year-to-Date-Performance eine Rendite von rund 10 Prozent, was doppelt so hoch wie bei Bitcoin ist.

Ethereum könnte nun nach führenden Analysen auf 18.000 US-Dollar steigen, während Wall Street Pepe zuletzt über 40 Millionen US-Dollar explodierte.

Was müssen Anleger über die Ethereum Prognose und Wall Street Pepe wissen?

Ethereum vor Rallye auf 18.000 $? Analyst wagt bullische Prognose

Die Analyse des Experten bezieht sich auf eine mögliche Dreiecksformation im Monatschart von Ethereum. Eine Dreiecksformation ist ein klassisches Chartmuster, bei dem der Kurs innerhalb einer sich verengenden Preisspanne pendelt, bevor es zu einem Ausbruch kommt. In diesem Fall handelt es sich um ein symmetrisches Dreieck, da sowohl höhere Tiefs als auch niedrigere Hochs gebildet werden.

Das potenzielle Kursziel nach einem Ausbruch wird durch die Höhe des Dreiecks bestimmt. Diese Höhe entspricht dem Abstand zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt der Formation. Nach einem Ausbruch wird diese Höhe ab dem Ausbruchsniveau nach oben projiziert, um das Kursziel zu berechnen.

Der Experte prognostiziert darauf basierend ein langfristiges Ziel von 18.000 US-Dollar. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte Ethereum in einen massiven Aufwärtstrend übergehen.

$ETH Ethereum hold it tightly, coz It's on the verge of Massive Breakout..!!



Longterm Target: 18k pic.twitter.com/3f3nv1Ou8b - Captain Faibik (@CryptoFaibik) January 4, 2025

Wall Street Pepe über 40 Mio. $ - was steckt hinter dem Hype?

In Phasen eines bullischen Gesamtmarktes tendieren Anleger dazu, höhere Risiken einzugehen, da die vorherrschende positive Stimmung ihre Sorgen vor Verlusten verringert. Diese gesteigerte Risikobereitschaft führt oft dazu, dass spekulative Anlagen wie Meme-Coins oder Presales stark an Beliebtheit gewinnen. Ethereum führt meist eine Altcoin-Saison an, dann folgen andere Projekte.

Auch im Jahr 2025 könnte sich dieser Trend fortsetzen, da bereits frühzeitig mehrere Meme-Coins mit Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht haben. Besonders der Presale des Tokens Wall Street Pepe (WEPE) hat großes Interesse geweckt. Dieses Projekt hebt sich durch eine innovative Ausrichtung und eine stark wachsende Community hervor, die sowohl erfahrene Trader als auch neue Investoren anzieht.

Innerhalb kurzer Zeit wurden im Presale bereits über 40 Millionen US-Dollar gesammelt. Wall Street Pepe verfolgt eine klare langfristige Strategie, indem es der Community exklusive Features bietet. Dazu gehören besondere Marktanalysen und Handelsinformationen, die ausschließlich WEPE-Haltern zugänglich sind. Das Projekt zielt also nach eigener Aussage darauf ab, Wissen innerhalb der Gemeinschaft zu teilen und damit sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Investoren den Zugang zu hochwertigen Handelsinformationen zu erleichtern. Ergo ist WEPE eben kein Meme-Coin, sondern eine neue Trading-Community. Jeder Teilnehmer hat das Ziel, in Zukunft mit Geld beim Krypto-Trading zu verdienen, was die schnell steigende Nachfrage erklärt.

Der Total Supply von WEPE beläuft sich auf 200 Milliarden Tokens, wobei 20 Prozent für den Presale reserviert sind. Die restlichen Tokens werden für Liquidität, Staking und Marketing genutzt. Anleger, die am Presale teilnehmen möchten, können WEPE über die offizielle Website erwerben. Unterstützte Zahlungsmittel sind ETH, USDT und BNB. Da der nächste Preisanstieg bald erwartet wird, könnte eine schnelle Entscheidung vorteilhaft sein - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann die Token gegeneinander tauschen.

