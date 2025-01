The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt in der Szene als eines der besten Videospiele der Geschichte. In einem Youtube-Video zeigt ein begeisterter Fan sein Remake, das er mit der Unreal Engine 5.5 entwickelt hat. Im Jahr 1998 brachte Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf den Markt. Es entwickelte sich schnell zu einem zeitlosen Hit und erfreut sich auch heute noch einer großen Fangemeinschaft. Selbst die Originalfassung sieht trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...