Stärker als Bitcoin: Ethereum startet Altcoin Season

Das neue Jahr beginnt für den Kryptomarkt genauso bullish, wie es viele erwartet hatten. Bitcoin hat sich nach kurzer Korrekturphase erholt und notiert nun bei 98.000 US-Dollar. Doch der wahre Gewinner der letzten Tage ist Ethereum mit einem Anstieg auf über 3.600 Dollar. Die Outperformance gegenüber Bitcoin, die erwartet wurde, scheint nun einzutreten. Ein Blick auf die Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt eine klare Tendenz: Altcoins outperformen zunehmend Bitcoin, was von Analysten lange vorhergesagt wurde.

Ethereum stärker als Bitcoin

Der Kryptomarkt durchläuft typischerweise unterschiedliche Phasen während eines Bullruns. Zunächst dominiert Bitcoin mit überdurchschnittlichen Kurssteigerungen, was dazu führt, dass seine Dominanz, also der Anteil der Bitcoin-Marktkapitalisierung am gesamten Kryptomarkt, zunimmt. Diese Dominanz hatte vor wenigen Wochen einen Höhepunkt von über 60 % erreicht. Doch aktuell sinkt dieser Wert wieder, ein klares Zeichen dafür, dass die Altcoin Season begonnen hat.

Die jüngsten Zahlen bestätigen diese Entwicklung: Während Bitcoin in den letzten 24 Stunden um 1,4 % zulegen konnte, verzeichnete Ethereum einen Anstieg von 3,8 %. Auf Wochensicht ist der Unterschied noch deutlicher: Bitcoin legte um knapp 4 % zu, während Ethereum um 8 % gestiegen ist. Diese Outperformance führt dazu, dass Anleger zunehmend Gewinne aus Bitcoin in Altcoins umschichten, um von den höheren Renditechancen zu profitieren.

(Ethereum Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden im Vergleich - Quelle: Coinmarketcap)

Altcoin Season startet mit Ethereum

Historisch gesehen hat Ethereum oft eine Schlüsselrolle in der Einleitung der Altcoin Season gespielt. Sobald Ethereum stärker performt, folgen meist auch andere etablierte Altcoins und neue Projekte, die den restlichen Markt abhängen. Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich dieses Muster auch in diesem Jahr wiederholt. Die Prognosen für Ethereum sind extrem bullish.

The perfect Bitcoin dominance bearish retest! Altcoin season is so close now… pic.twitter.com/BT3j8n832y - Crypto Rover (@rovercrc) January 4, 2025

Ethereum zeigt im Januar traditionell eine starke Performance. Rückblickend auf die letzten Jahre waren monatliche Gewinne von über 30 % im Januar fast schon die Regel. Analysten sehen daher auch für den aktuellen Monat ein enormes Potenzial, dass Ethereum und andere Altcoins weiter zulegen. Dabei ist vor allem der neue Flockerz ($FLOCK) bei Anlegern derzeit extrem beliebt. Hier könnte ein Anstieg um mehr als das 10-fache bevorstehen.

