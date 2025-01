Bitcoin: DAS passiert jetzt, wenn...

Anzeige / Werbung Konkrete Signalmarken und Intermarketsignale für die kurze Frist Seit dem 27.12. werden die Karten für den Bitcoin neu gemischt. Damals wurde der Dezember am Futures- und Optionsmarkt abgerechnet. Wir haben basierend auf dem Intermarket-Forecast (siehe unten) und den Daten vom Optionsmarkt die relevanten Marken für bullishe und bearishe Szenarien ausgehend vom aktuellen Kursniveau ausgearbeitet. 500%-Strategien in einem Portfolio ab 1. Februar Ab 1. Februar startet unsere Kombination aus Ausbildung und Umsetzung mit unserem 5x Portfolio. Infos und Early-Bird-Rabatt hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Der intermarketbasierte Forecast zeigt insgesamt für die ersten 5 Monate mehrheitlich abwärts. Aktiviert würde dieses bearishe Szenario, wenn der Bitcoin-Kurs unter 90.000$ abrutscht. In dem Fall wäre das Korrekturziel bei 75-70.000$ gelegen. Eine massive Unterstützung hat die beliebte Kryptowährung bei 65.000$ (gemäß den Daten vom Optionsmarkt). Hier würden sich antizyklische Käufe anbieten. Für die ultrakurze Frist bis 13.1. zeigen die Intermarkets noch aufwärts. Gedeckelt ist das unmittelbare Aufwärtspotenzial bei 110.000$, wo ein hohes Call Open Interest gelegen ist (am Optionsmarkt). Zwischen 90.000 und 110.000$ ist der Bitcoin somit neutral in einer Range gefangen. Oberhalb von 110.000$ werden 130.000 und 140.000$ als Ziele aktviert. Unterhalb von 90.000$ ist eine Extension der Korrektur bis 75.000 und 70.000$ aktiv. Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )