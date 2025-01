© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wasserstoff-Werte sind am Freitag, dem 03.01.2025 angezogen. Dies sind die Hintergründe. Wie weit kann die Rallye gehen?Wasserstoff-Aktien wie Nel und Plug Power sind seit Ende 2020 um 92,2 Prozent beziehungsweise 96 Prozent gefallen (03.01.2025). Doch damit sind sie nicht allein, denn auch viele weitere Aktien aus dem Bereich der Energiewende sind ebenfalls stark eingebrochen. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Warum Nel und Plug Power in Schwierigkeiten gerieten Aktien aus neuen Sektoren gelten oft als sehr hoffnungsvoll, da die zugehörigen Geschäftsmodelle schnell wachsen. Im Zuge dessen steigen anfangs das Kaufinteresse und die Kurse. So war es in der Vergangenheit bei Solar-, Wind-, …